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رد فعل طهران على الموقف العدائي للسلطات الأوكرانية بشأن العمل التخريبي الأخير في أصفهان

رد فعل طهران على الموقف العدائي للسلطات الأوكرانية بشأن العمل التخريبي الأخير في أصفهان
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الموقف العدائي والاستفزازي لمستشار رئيس أوكرانيا بشأن العمل التخريبي الأخير ضد مركز عسكري في أصفهان بانه مريب وطالب بتفسير واضح ورسمي من هذا البلد.

العالم - ايران

واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ناصر كنعاني اليوم الاثنين، الموقف العدائي والاستفزازي لمستشار مكتب رئاسة الجمهورية الأوكرانية اليوم (الاثنين) ووصف تصريحاته بشأن العمل التخريبي الأخير ضد مركز عسكري في أصفهان بأنها مشبوهة.

وطالب بتفسير رسمي واضح من الحكومة الأوكرانية في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن جمهورية إيران الإسلامية ، مع اهتمامها بمبادئ القانون الدولي المعترف بها ، أكدت دائمًا على تحقيق الأمن القومي وحماية مصالحها ولن تتساهل مع أي طرف في هذا الاتجاه.

وقال كنعاني: إن جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقوقها المشروعة والقانونية في الرد بالمثل تجاه الأطراف التي شاركت في أعمال تتعارض مع القانون الدولي.

وتم اليوم الاثنين استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية ، وقدمت إليه مذكرة احتجاج.

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