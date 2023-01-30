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الاتحاد الأوروبي يدعو إلی وقف التصعيد في إيران بعد انفجار أصفهان

الاتحاد الأوروبي يدعو إلی وقف التصعيد في إيران بعد انفجار أصفهان
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى وقف التصعيد في إيران، عقب الهجوم الذي استهدف مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، فجر الأحد.

العالم - ايران

وأكد ممثل إدارة الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "لا معلومات لدينا حول الجهة المسؤولة عن الهجوم في أصفهان، ولا نعلم ما الذي حدث بالضبط، لكننا نراقب المعلومات الواردة ونحللها، ومن المهم جدا بالنسبة لنا تجنب التصعيد في المنطقة، ونحث جميع الجهات المعنية، على تجنب القيام بأية أعمال من شأنها رفع وتيرة التصعيد في إيران".

وأفادت وزارة الدفاع الإيرانية، امس الأحد، بصدّ هجوم على أحد مراكزها في أصفهان وسط البلاد، تم باستخدام طائرات مسيّرة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "الهجوم الفاشل تم باستخدام طائرات مسيّرة، مستهدفاً أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع".

وأوضح أنّه "تم إسقاط إحدى المسيّرات عبر وسائط الدفاع الجوي، ووقعت طائرتان أخريان في فخاخ دفاعية، وقد تم تفجيرهما".

وأكدت الوزارة أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، كما لم يتسبب بأيّ خلل في معدات مجمّع الوزارة ومهامه.

وفي بيانها، شددت على أنها "مستمرة في إجراءاتها لزيادة القوة والسلطة والأمن بسرعة وجدية، وأنّه لن يكون لهذه الإجراءات العمياء أي تأثير في استمرار تطور البلاد".

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