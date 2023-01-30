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سوناك يرد على تأكيد جنرال أمريكي أن الجيش البريطاني من الدرجة الثانية

سوناك يرد على تأكيد جنرال أمريكي أن الجيش البريطاني من الدرجة الثانية
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن جيش بلاده قوة قتالية عالية المستوى، رغم التصريح الأخير لجنرال أمريكي وصف الجيش البريطاني بأنه بالكاد يرقى لمستوى جيش من الدرجة الثانية.

العالم _ أوروبا

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان سوناك يعتبر الجيش البريطاني قوة قتالية من الدرجة الأولى، أجاب المتحدث باسم رئيس الوزراء بـ"نعم".

وقال إن حكومة المملكة المتحدة تزود القوات البريطانية بالمعدات والقدرات التي تحتاجها لمواجهة التهديدات المستقبلية، بما في ذلك من خلال خطة 10 سنوات ممولة بالكامل بقيمة 242 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف: "من الواضح تماما لرئيس الوزراء أننا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية شعبنا. ولهذا السبب تمتلك المملكة المتحدة أكبر ميزانية دفاعية في أوروبا".

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بأن جنرالا أمريكيا أخبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، سرّا بأن الجيش البريطاني لم يعد يعتبر قوة قتالية عالية المستوى.

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