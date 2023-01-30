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وزارة الصحة : لا وفاة جديد بكورونا في ايران

وزارة الصحة : لا وفاة جديد بكورونا في ايران
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عدم تسجيل اي وفاة جديدة اثر الاصابة بفيروس كورونا الوبائي في البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر، اليوم الاثني، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة الى 106 اصابات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بهذا الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و 564 الفا و252 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا 744 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و496 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 377 الفا و663 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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