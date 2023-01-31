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البنتاغون يعلن إرسال أول دفعة من مدرعات "برادلي" إلى أوكرانيا

البنتاغون يعلن إرسال أول دفعة من مدرعات
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة النقل في القوات المسلحة الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت أول دفعة من العربات المدرعة من طراز "برادلي" إلى أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقالت إنها "تنقل إلى أوكرانيا أول دفعة من مدرعات "برادلي" التي أصبحت جزءا من الاتفاق المعلن حول تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.85 مليار دولار".

وأوضحت أن الدفعة الأولى التي غادرت ميناء نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية الأسبوع الماضي، تضم أكثر من 60 عربة مدرعة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تزويد أوكرانيا بمدرعات "برادلي" في 6 يناير الجاري، وتعهدت بتقديم 50 عربة من هذا النوع.

وفي 19 يناير أعلنت السلطات الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل 59 عربة.

وبلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف أكثر من 27 مليار دولار.

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