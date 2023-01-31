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وقفات احتجاجية تنديدا بحرق نسخ من المصحف الشريف في تعز باليمن

وقفات احتجاجية تنديدا بحرق نسخ من المصحف الشريف في تعز باليمن
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

نفذ فرع جامعة تعز في الحوبان ومدارس مديريات المحافظة في اليمن وقفات احتجاجية غاضبة؛ تنديداً بجريمة حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمرك.

العالم- اليمن

وعبَّر المشاركون في الوقفات باللافتات والشعارات عن غضبهم تجاه هذه الأعمال الإجرامية، التي استفزت مشاعر المسلمين.

وخلال الوقفات، التي حضرها وكيل محافظة تعز إسماعيل شرف الدين ومدير فرع الجامعة الدكتور أحمد الأميري ومدير التربية والتعليم عبدالجليل السامعي، ألقيت العديد من الكلمات والفقرات المتنوِّعة، عبَّرت عن عضب المشاركين تجاه هذه الأعمال والجرائم العدائية للإسلام والمسلمين، وقوة تمسكهم بهويتهم الإيمانية مهما كانت التحديات.

وأشارت الكلمات إلى أن جريمة حرق نسخ من القرآن تأتي ضمن مخطط اللوبي الصهيوني الحاقد على المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم.

ودعا البيان الصادر عن الوقفات جميع أبناء الشعب اليمني والدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة بضائع هذه الدول، وطرد سفرائها.

شارك في الوقفات قيادات تربوية وإشرافية وهيئة التدريس بالجامعة ومدراء المدارس والمعلمين.

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وقفات احتجاجية تنديدا بحرق نسخ من المصحف الشريف في تعز باليمن

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