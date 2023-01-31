الدورية البحرية الايرانية رقم 89 تتوجه إلى المياه الدولية الحرة

العالم - ايران

وقال قائد سلاح البحر بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني ، على هامش مراسم توديع الدورية البحرية 89 التابعة للجيش، في تصريح للصحافيين: إن هذه الدورية البحرية القتالية والاستطلاعية والتعليمية مهمتها إجراء دورات تدريبية لطلاب جامعة الإمام الخميني (رض) لتخريج الضباط في نوشهر (شمال ايران)، تغادر ميناء كنارك إلى المياه الدولية الحرة .

وأضاف الأدميرال ايراني: ستقوم الدورية البحرية 89 للجيش خلال تواجدها المستمر بالبحر بالاضافة الى مرافقة السفن التجارية، بتأمين الشريان الاقتصادي البحري للبلاد ، واعطاء الطلاب والجامعيين العسكريين المتواجدين على متنها الخبرة العملية اللازمة .