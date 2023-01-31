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قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء

قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الثلاثاء مرقد الامام الخميني (رض) مفجر الثورة الاسلامية وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة وذلك على أعتاب الذكرى السنوية الرابعة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني الراحل إلى الوطن.

العالم - ايران

وزار قائد الثورة الإسلامية قبور شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

كما حضر آية الله خامنئي عند قبر الشهيد المدافع عن الأمن آرمان علي وردي وعدد من الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة والشهداء المجهولين وشهداء القطاع الصحي .

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الرابعة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاريخية للامام الخميني (رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكي البائد بعد عشرة ايام على وصول الامام (رض).

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