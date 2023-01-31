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وقفات احتجاجية في 'مدارس حجة' باليمن تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم

وقفات احتجاجية في 'مدارس حجة' باليمن تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أقيمت بمدارس ريف حجة وبني العوام وكحلان عفار في اليمن وقفات احتجاجية تنديداً بحرق نسخ من القرآن الكريم من قبل متطرفين في السويد وهولندا والدنمارك.

العالم- اليمن

وحسب موقع "سبأ" اليمني أكد المشاركون في الوقفات بأن اللوبي الصهيوني هو من يسعى دائماً لارتكاب هذه الجرائم والإساءة للمقدسات الإسلامية .

ودعا المشاركون في الوقفة، الشعوب العربية والإسلامية إلى التنديد بهذه الجريمة ومطالبة الأنظمة باتخاذ الإجراءات الصارمة حيال ذلك ومقاطعة البضائع الهولندية والسويدية والدنماركية.. مؤكدين التمسك الثابت بالقرآن الكريم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم .

ونبهوا من مخاطر الحرب الناعمة التي تهدف إلى مسخ القيم والمبادئ والأخلاق الإيمانية .. داعين إلى تعزيز الهوية الإيمانية وترسيخ الثقافة القرآنية والتحصن من الثقافات المغلوطة.

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وقفات احتجاجية في 'مدارس حجة' باليمن تنديدا بحرق نسخ من القرآن الكريم

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