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الرئيس رئيسي: على الجيل الجديد أن يطلع على قيم الامام الخميني ويطبقها في حياته

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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