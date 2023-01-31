شاهد.. طلاب عرب بجامعة 'تل أبيب' يحتجون على اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

العالم - فلسطين

ونظمت التظاهرة الحركات الطلابية في الجامعة، منها "جفرا-التجمع الطلابي"، و"الجبهة الطلابية"، ومنتدى إدوارد سعيد، ومنتدى الحقوق.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مرددين النشيد الوطني الفلسطيني، رافعين لافتات تحمل أسماء شهداء مخيم جنين، الذين استشهدوا خلال الاعتداء الإسرائيلي على المخيم، الخميس الماضي.

وفي المقابل، تظاهر مجموعة من اليمين الإسرائيلي المتطرف وحركة "ام ترتسو" اليمينة، مرددين شعارات عنصرية تدافع عن سياسات الاحتلال الاستعمارية بحق الفلسطينيين.

واقتحم عدد من نشطاء اليمين المتطرف ساحة احتجاج الطلاب العرب في محاولة للاعتداء عليهم، بمشاركة عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب "عوتسما يهوديت" محرضاً ضد الطلاب العرب.

من جهته، قال الطالب نمر أبو أحمد، من حركة جفرا الطلابية، إن إدارة الجامعة "طلبت تأجيل تظاهرتنا بسبب حساسية الوضع، وفي نهاية التظاهرة، طالبتنا الشرطة بإنزال الأعلام الفلسطينية مهددة باعتقالنا".

من جانبها، قالت حركة جفرا، التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب في بيان لها: "إن التصعيد الذي تتشابك فيه أيادي المؤسسة الإسرائيلية مع قطعان المتطرفين على الأرض لن يثنينا، بل سيزيدنا إصراراً على الالتحام مع أبناء شعبنا ومع قضاياه".