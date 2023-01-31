الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. طلاب عرب بجامعة 'تل أبيب' يحتجون على اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

تظاهر العشرات من الطلاب العرب في جامعة تل أبيب (المقامة على قرية الشيخ مؤنس المهجرة)، يوم أمس، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس، واستشهاد 35 فلسطينيا منذ بداية يناير/ كانون الثاني الجاري. 

العالم - فلسطين

ونظمت التظاهرة الحركات الطلابية في الجامعة، منها "جفرا-التجمع الطلابي"، و"الجبهة الطلابية"، ومنتدى إدوارد سعيد، ومنتدى الحقوق.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مرددين النشيد الوطني الفلسطيني، رافعين لافتات تحمل أسماء شهداء مخيم جنين، الذين استشهدوا خلال الاعتداء الإسرائيلي على المخيم، الخميس الماضي.

وفي المقابل، تظاهر مجموعة من اليمين الإسرائيلي المتطرف وحركة "ام ترتسو" اليمينة، مرددين شعارات عنصرية تدافع عن سياسات الاحتلال الاستعمارية بحق الفلسطينيين.

واقتحم عدد من نشطاء اليمين المتطرف ساحة احتجاج الطلاب العرب في محاولة للاعتداء عليهم، بمشاركة عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب "عوتسما يهوديت" محرضاً ضد الطلاب العرب.

من جهته، قال الطالب نمر أبو أحمد، من حركة جفرا الطلابية، إن إدارة الجامعة "طلبت تأجيل تظاهرتنا بسبب حساسية الوضع، وفي نهاية التظاهرة، طالبتنا الشرطة بإنزال الأعلام الفلسطينية مهددة باعتقالنا".

من جانبها، قالت حركة جفرا، التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب في بيان لها: "إن التصعيد الذي تتشابك فيه أيادي المؤسسة الإسرائيلية مع قطعان المتطرفين على الأرض لن يثنينا، بل سيزيدنا إصراراً على الالتحام مع أبناء شعبنا ومع قضاياه".

روابط ذات صلة

اتّحاد الكُتّاب العرب في سورية يدينُ جرائمَ المُحتلّ في جنين

احتجاجات غير مسبوقة تعصف بالكيان الإسرائيلي .. هل دخل مرحلة التفكك؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تصدر بيانا حول تقرير منظمة حظر الأسلحة: هدفه تبرير العدوان الغربي على سورية

زوجة القحطاني: أين محمد فهد القحطاني؟حتى متى سيبقى سجيناً؟

وزير الخارجية يغادر طهران متوجها الى موريتانيا

شاهد.. طلاب عرب بجامعة 'تل أبيب' يحتجون على اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

شاهد.. هكذا علق النشطاء العرب على تفشي العنصرية في أميركا