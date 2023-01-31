السعودية والاحتلال نظامان وظيفيان وسرطان وجب استئصاله لتنعم الأمة بالسلام

العالم- السعودية

وجاء في التغريدة" من يعتقد لثانية أن نظام بن سعود يمثل الإسلام بشكل عام أو السنة بشكل خاص!فقد ظَلم وجهل وأجرم!تماماً كمن يقول يحق للكيان الصهيوني إحتلال فلسطين لأنه يمثل"اليهود"! لافرق كلاهما نظامان وظيفيان،بأدوار محبوكة ودخيلان على الشرق الأوسط، وسرطان وجب استئصاله لتنعم الأمة بالسلام والوحدة."

التفاصيل في الفيديو المرفق...

في سياق متصل نشر حساب "نحو الحرية" مقطع فيديو من خطاب الشيخ خالد الراشد الذي يعلن موقفه من حملات الإساءة للنبي محمد ﷺ ويتعرض للظلم الكبير من الحكومة السعودية.

جاء في هذه التغريدة: "الشيخ خالد الراشد تعرض لظلم كبير بسبب موقفه من حملات الإساءة للنبي محمد ﷺ !"

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