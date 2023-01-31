الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

كاتبة سياسية..

السعودية والاحتلال نظامان وظيفيان وسرطان وجب استئصاله لتنعم الأمة بالسلام

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

نشرت الكاتبة السياسية "علياء أبوتايه الحويطي" في تويتر مقطع فيديو للشيخ خالد الراشد الذي يعلن موقفه من حملات الإساءة للنبي محمد ﷺ ويتعرض للظلم الكبير من قبل النظام السعودي.

العالم- السعودية

وجاء في التغريدة" من يعتقد لثانية أن نظام بن سعود يمثل الإسلام بشكل عام أو السنة بشكل خاص!فقد ظَلم وجهل وأجرم!تماماً كمن يقول يحق للكيان الصهيوني إحتلال فلسطين لأنه يمثل"اليهود"! لافرق كلاهما نظامان وظيفيان،بأدوار محبوكة ودخيلان على الشرق الأوسط، وسرطان وجب استئصاله لتنعم الأمة بالسلام والوحدة."

التفاصيل في الفيديو المرفق...

في سياق متصل نشر حساب "نحو الحرية" مقطع فيديو من خطاب الشيخ خالد الراشد الذي يعلن موقفه من حملات الإساءة للنبي محمد ﷺ ويتعرض للظلم الكبير من الحكومة السعودية.

جاء في هذه التغريدة: "الشيخ خالد الراشد تعرض لظلم كبير بسبب موقفه من حملات الإساءة للنبي محمد ﷺ !"

111

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الشيخ السعودي الذي تعرض للظلم بسبب موقفه من الإساءة للنبي محمد (ص)

فيديو/نشطاء يطالبون بالإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. اكتشاف نظام شمسي مع كواكبه يدور بشكل مذهل

الاحتلال يعتدي على أسيرات بالدامون..وحماس تدين السلوك الهمجي الصهيوني

إصابة يمني بقصف سعودي على مناطق حدودية في صعدة باليمن

رغم تصاعد الأزمات.. تراجع نسبة الجرائم في لبنان خلال العام الماضي

الحكومة اللبنانية تمهد لجلستها الثالثة

أصغر بطل مقدسي.. 'محمد عليوات' منفذ عملية سلوان في القدس المحتلة+ فيديو