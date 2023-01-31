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شاهد.. آخر التطورات في الاراضي المحتلة

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

العالم - مراسلون

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية، أن الهدوء التام يسود مخيم جنين، وهذا تلبية لدعوة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بوقف التصعيد.

وهناك مخاوف من أن يصعد كيان الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني بعد مغادرة بلينكن الاراضي المحتلة.

واشارت مراسلة قناة العالم الى أن قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين من أجل الاغتيال فقط، والاعتقالات تتركز على مدن اخرى.

وقالت مراسلتنا، إن الفلسطينيين في جبل المكبر بالقدس المحتلة اضرابا رفضا لسياسة الهدم التي تهدد عشرات المنازل، وأغلقوا مداخل القرية بالحجارة، وأشعلوا الإطارات، كما سكبوا الزيوت في الشوارع لمنع جرافات الاحتلال وقواته من الدخول. كما أعلنت سلطات الاحتلال عزمها هدم منزل اليوم، سبقه هدم ثلاثة منازل في البلدة.

هذا وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في بلدة طمون جنوب طوباس، وآخر في مدينة يطا جنوب الخليل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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