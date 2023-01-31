قيادي كردي يكشف عن ’مشروع واشنطن المتكامل’ لشمال شرق سوريا بالتنسيق مع تركيا

العالم - سوريا

وحسب وكالة أوقات الشام الاخبارية قال عليكو: "حتى الآن الأمريكان لم يطرحوا شيئاً جدياً، لكنهم يستمعون جيداً للجميع ويناقشون أفكاراً عامة".

وأضاف عليكو أن الأفكار الأمريكية تشمل "أهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة، وضرورة مشاركة الجميع في إدارة المنطقة دون استثناء أحد، كما يجب أن تكون العلاقة مع تركيا غير عدائية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتوقع عليكو طرح "المشروع الكامل"، بعد أن يستمع المبعوث الأمريكي نيكولاس غرينجر، لجميع الأطراف، وبعد أن "يتفق الأمريكان والأتراك على صيغة محددة، نظراً لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري".

وكان وفد أمريكي برئاسة غرينجر، كثف لقاءاته مؤخراً في شمال شرقي سوريا مع ممثلين عن "الإدارة الذاتية"، وآخرين عن "المجلس الوطني الكردي"، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً، وجهاء وشيوخ عشائر.