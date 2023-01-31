في انتقام 'قوي' لقتلاه بعملية القدس.. الكيان الاسرائيلي يحرق 'قفازات طبية' !+فيديو

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وأظهرت الصور، بعد القصف، "قفازات طبية" وادوية ومواد غذائية وقد تبعثرت في كل مكان وبعضها مازال يحترق.

لاشك أن عملية القدس الاستشهادية قد أوجعت الكيان الاسرائيلي وأمريكا أيضا وللأسف بعض العرب الذين أدانوها، لكن قصف قفازات طبية وحليب الأطفال الموجه الى سوريا التي تعاني الأمرين نتيجة الحصار اللاإنساني الغربي وسرقة الامريكي لنفطها وقمحها وتجييره قانون قيصر ضد شعبها فهذا ليس إلا دليلا على دناءة أمريكية صهيونية لامثيل لها.

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الدعاية الغربية ووسائل الإعلام العربية التي تدور في فلكهم عمدت كالعادة إلى الزعم بأن هذه الشاحنات كانت محملة بالأسلحة بل وقالوا "أسلحة متطورة"، لكن الفيديوهات أظهرت بكل وضوح علب حليب الأطفال والقفازات الطبية المحترقة وأظهرت أطفال المنطقة وهم ينتشلون بعض القفازات التي لم تحترق بشكل كامل ليرتدونها.

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مشهد لايمكن أن يصور إلا شيئا واحدا وهو الى أي مدى وصلت الوقاحة الغربية، ودعاة حقوق الإنسان، من جهة تقول الأمم المتحدة أن 90 بالمئة من السوريين بلغوا خط الفقر ومن جهة أخرى يتباكى الغرب على حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى يحرم الغرب وأمريكا الشعب السوري حتى من استيراد المواد الغذائية والوقود وحتى من المساعدات الإنسانية!

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تعودنا على هروب الكيان الاسرائيلي من مشاكله الداخلية عبر التصعيد ضد الفلسطينيين وافتعال الحروب، لكن من الواضح ان المعادلة التي ثبتتها المقاومة الفلسطينية – بدعم من محور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الاسلامية- وهي الرد على التصعيد بالتصعيد ومنع جعل الساحة الفلسطينية مكانا لتصفية الحسابات السياسية الاسرائيلية، جعل قادة الكيان الاسرائيلي، ومعه رعاته الغربيون وفي مقدمتهم أمريكا، يهربون بمشاكلهم السياسية وانقساماتهم الى خارج الكيان.

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يشهد الكيان الاسرائيلي أكبر انقسام صهيوني عرفه الى اليوم والتظاهرات المتكررة التي يشهدها الكيان كل يوم سبت لإسقاط حكومة نتنياهو هي أكبر دليل، اللافتات التي يرفعها المستوطنون في تظاهراتهم، كتابات وصور، تظهر نتنياهو وحكومته كمجرمين تجب محاكمتهم ومهما حاول الغرب دعم الكيان الاسرائيلي والدفاع عنه فقد أصبح ظاهرا للجميع ان قادة الكيان الاسرائيلي ثلة من المجرمين والقتلة.

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كما ان العمليات الاستشهادية في الداخل الصهيوني بدأت تزداد وتؤتي ثمارها رعبا وخوفا لدى الصهاينة الذين بدؤوا يتنبؤون بأنفسهم بأن الكيان لن يصمد وان مرحلة تفككه قد بدأت وأن عمليات الاعتداءات الصهيونية التي تجري في سوريا ليست إلا محاولات من قادتهم لتسجيل النقاط والدعاية السياسية لهم.

فليفرح الغرب مدعي حقوق الانسان بصور المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وهي تحترق في منطقة البوكمال وليتغنى بقتله البطيء للشعب السوري من الفقر والبرد، وليتغنى بديمقراطيته الكاذبة الدموية التي يحاول نشرها عبر الفتك والدمار وقتل الشعوب لى دول العالم بدءا من أفغانستان والعراق وصولا الى حرب الوكالة في أوكرانيا اليوم.

بقلم: علاء دهني - العالم