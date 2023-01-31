العراق والصين في المقدمة.. قائمة بالدول المستوردة للبضائع الإيرانية

العالم - العراق

ووفقاً لآخر الإحصائيات التي نشرتها الجمارك، فقد تم تصدير أكثر من 97 مليونا و834 ألف طن من مختلف المنتجات الإيرانية إلى 145 دولة حول العالم حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، والتي بلغت أكثر من 43 مليارا و87 مليون دولار، بحسب وكالة ايسنا للأنباء.

وشهدت هذه الإحصائية نمواً بنسبة 2.86٪ من حيث الوزن و19.06٪ من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وعلى الرغم من أن المنتجات الإيرانية قد صدّرت إلى 145 وجهة حول العالم، إلا أن أكثر من 86% منها قد تم تصديره إلى 10 دول هي الصين والعراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند وأفغانستان وباكستان وعمان وإندونيسيا وروسيا.

وفي هذه الإحصائية، احتلت الصين المرتبة الأولى بأكثر من 11 مليار و854 مليون دولار، وما نسبته 27.51٪ في هذه السوق، فهي أكبر زبون للبضائع الإيرانية.

وجاءت العراق وتركيا والإمارات بعد الصين بأكثر من ثمانية مليارات و631 مليون دولار وستة مليارات و418 مليون دولار وأربعة مليارات و600 مليون دولار على التوالي، أي ما يعادل 20.03٪ و14.90٪ و10.68٪.

وتأتي الهند وأفغانستان وباكستان في المرتبة الخامسة إلى السابعة من العملاء للمنتجات الإيرانية، بمشتريات تجاوزت المليون دولار، على الرغم من أن هذه التركيبة لم تتغير كثيرًا مقارنة بالشهر الماضي. وكانت أفغانستان وباكستان دائماً أحد الزبائن المخلصين للبضائع الإيرانية في السنوات الأخيرة.

واحتلت عُمان وإندونيسيا والاتحاد الروسي، بمشتريات تزيد عن 868 مليون دولار و647 مليون دولار و562 مليون دولار من سوق تصدير البضائع الإيرانية، المراكز الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.

ومن المتوقع أنه من خلال المذكرات الموقعة بين إيران وروسيا، سيزداد مقدار وقيمة هذه التبادلات بشكل كبير في المستقبل.