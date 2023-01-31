الاسير المحرر كريم يونس للعالم: لن نرفع الرأية البيضاء

العالم - خاص بالعالم

وقال يونس في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية سيبث لا حقا، ان السجن قد عزز انتمائه كفلسطيني وانه فخور بانتمائه للشعب الفلسطيني الذي يقاوم منذ اكثر من مئة عام، معتبراً ان ان القضية الفلسطينية فريدة من نوعها وعدوها فريد من نوعه، وايضا جميع الاطراف فريدة من نوعها، بمعنى ان الاحتلال والحركة الصهيونية هي عدو فريدة من نوعها.

واضاف يونس، نقول انه رغم ان القضية الفلسطينية فريدة من نوعها وصراع فريد من نوعه، الا ان الشعب الفلسطيني عظيم وسيبقى يقاوم بكل الوسائل المتاحة وفقاً للظروف، واليوم 7 ملايين ونصف فلسطيني من النهر الى البحر لم يرفع الراية البيضاء، لانه مصر على ان يحقق تطلعاته ويرفض ان يكون مواطنا من الدرجة السابعة والعبيد عند الصهاينة، لانه صاحب الارض والسكان الاصليين وفلسطين لهم وليست للصهاينة وهم الدخلاء.