الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو...

الاسير المحرر كريم يونس للعالم: لن نرفع الرأية البيضاء

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير المحرر كريم يونس أن الشعب الفلسطيني يقاوم منذ اكثر من مئة عام، وسيواصل مقاومته، ورغم أن عدوه فريد من نوعه، إلا أنه لم يرفع الراية البيضاء.

العالم - خاص بالعالم

وقال يونس في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية سيبث لا حقا، ان السجن قد عزز انتمائه كفلسطيني وانه فخور بانتمائه للشعب الفلسطيني الذي يقاوم منذ اكثر من مئة عام، معتبراً ان ان القضية الفلسطينية فريدة من نوعها وعدوها فريد من نوعه، وايضا جميع الاطراف فريدة من نوعها، بمعنى ان الاحتلال والحركة الصهيونية هي عدو فريدة من نوعها.

واضاف يونس، نقول انه رغم ان القضية الفلسطينية فريدة من نوعها وصراع فريد من نوعه، الا ان الشعب الفلسطيني عظيم وسيبقى يقاوم بكل الوسائل المتاحة وفقاً للظروف، واليوم 7 ملايين ونصف فلسطيني من النهر الى البحر لم يرفع الراية البيضاء، لانه مصر على ان يحقق تطلعاته ويرفض ان يكون مواطنا من الدرجة السابعة والعبيد عند الصهاينة، لانه صاحب الارض والسكان الاصليين وفلسطين لهم وليست للصهاينة وهم الدخلاء.

روابط ذات صلة

ماهر يونس يعانق الحرية بعد 40 عام قضايا في سجون الاحتلال

شاهد.. ماوراء منع الاحتلال الاحتفال بالاسير المحرر ماهر يونس؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد مزاعم المسيّرات .. اوكرانيا تبدا سيناريو جديدا ضد ايران وهذه المرة 'الصواريخ'..

شاهد.. قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)

شاهد.. واشنطن ترفض تزويد كييف بمقاتلات من طراز إف 16

كنعاني: تصريحات 'بلينكن' و'نتنياهو' مثيرة للسخرية

مشاركة 26 فیلما من 25 دولة بالقسم الدولي من مهرجان فجر السينمائي

إزاحة الستار عن الموسوعة الإلكترونية للإمام الخميني (ره)