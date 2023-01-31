الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
١٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس : الاعتداء على الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال جريمة لن تمر دون رد

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: اضراب عام في فرنسا والسبب..

شاهد.. التطبيع السعودي "الاسرائيلي" يتجه نحو الاعلان الرسمي

شاهد بالفيديو... واشنطن وسيؤل تتعهدان بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة

بعد مزاعم المسيّرات .. اوكرانيا تبدا سيناريو جديدا ضد ايران وهذه المرة 'الصواريخ'..

شاهد.. قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)

شاهد.. واشنطن ترفض تزويد كييف بمقاتلات من طراز إف 16