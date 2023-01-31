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المتحدث باسم الخارجية الاوكرانية ينفي اطلاع كييف باسباب وقوع الانفجار في مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان بايران

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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