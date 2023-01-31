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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نعمل على إتمام المصالحة التركية السورية وسنضم ايران لهذه الجهود
المتحدث باسم الخارجية الاوكرانية ينفي اطلاع كييف باسباب وقوع الانفجار في مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان بايران
حماس : الاعتداء على الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال جريمة لن تمر دون رد
مراسل العالم: ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيشاور الى 90 قتيلا و150 جريحا
رئيسي: العدو يسعى أن يبث اليأس بين الشعب وعلى المسؤولين أن يعززوا الامل ويتصدوا لهذه المؤامرات
الرئيس رئيسي: على الجيل الجديد أن يطلع على قيم الامام الخميني ويطبقها في حياته
الرئيس رئيسي: المؤامرات والفتن التي يخطط لها العدو لا تزال تسعى على محو قيم الثورة الاسلامية
الرئيس رئيسي: يجب التعريف بقيم الإمام الخميني التي تقوم على اسس العقل والحكمة
كلمة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي على أعتاب الذكرى الـ44 لانطلاق "عشرة الفجر"
هيئة الانتخابات التونسية: النسبة النهائية و الرسمية للاقبال في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية بلغت 11.40 بالمئة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نعمل على إتمام المصالحة التركية السورية وسنضم ايران لهذه الجهود
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش
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