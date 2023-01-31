تحديد الجهة المصنعة للمسيرات التي هاجمت المجمع الدفاعي في إصفهان

العالم - إيران

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية، أصدرت بياناً عقب وقوع انفجار في أحدى منشآت الصناعات الدفاعية في أصفهان وسط إيران.

وقد وردت اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة حول هذا الهجوم، إذ أدى فحص بقايا المسيرات التي تم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية خلال الهجوم الذي وقع مساء السبت، إلى حصول الأجهزة الأمنية على معلومات هامة.

وقد تم التعرف على الجهة المصنعة لهذه المسيرات عبر فحص الجسم الخارجي والمحركات ومصدر الطاقة ومنظومة الملاحة فيها حيث تم التوصل إلى خيوط هامة.

وكانت هذه المنشأة قد تعرضت قبل 3 أعوام أيضا إلى هجوم بواسطة عدة مسيرات لكن ذلك الهجوم كان فاشلا أيضا.