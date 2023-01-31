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رئيس السلطة الفلسطينية يحمل لدى لقائه وزير الخارجية الاميركي الكيان الإسرائيلي مسؤولية تصعيد العنف بشكل حاد في الضفة الغربية

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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