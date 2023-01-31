مليار دولار.. حصة إيران السنوية من السوق الإفريقية

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة "سيد صولت مرتضوي" خلال المؤتمر الدولي الأول بعنوان "تطوير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين وزارة العمل الإيرانية مع القارة الإفريقية" الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي.

ونوه وزير العمل الإيراني إلى وجود قاسم مشترك أساسي بين إيران ودول إفريقيا، وهو "الاستمرار في مواقفها المستقلة والسيادية لدى المحافل الدولية".

وأضاف أن القارة الإفريقية تزخر بالفرص التي تحفز الحكومة الإيرانية على وضع ستراتيجية خاصة لترسيخ تعاون ذي أوجه عديدة مع هذه البلدان.

واعتبر مرتضوي أن حصة إيران من الأسواق الإفريقية التي تضم مليارا و400 مليون نسمة، ضئيلة؛ موضحا بأن حجم التجارة المشتركة من أسواق الدول الاوروبية يبلغ ألف مليار دولار سنويا ومن هذا الكم لا تزيد حصة إيران عن المليار دولار فقط؛ وبما يلزم اتخاذ إجراءات بنيوية مناسبة تسهم في رفع هذا المستوى.

من جانب آخر أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" على أن القارة الإفريقية تمتلك طاقات مناسبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يشمل قطاعات الصناعة والإنتاج البتروكيمياوي والنقل البحري.

ولفت "صفري" خلال تصريحه في هذا المؤتمر الافتراضي، إلى أن القارة الإفريقية سيكون لها دور فاعل للغاية في الاقتصاد العالمي؛ داعيا وزارة العمل إلى وضع خطة لتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي مع الدول الإفريقية، وبالتالي زيادة عائدات النقد الأجنبي في البلاد.