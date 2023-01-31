خمسة أسباب تجعلك لا ترى أي نتائج من التمرين الرياضي!

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وفيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي قد تمنعك في المسار الخاص بك، وفقا لمدربين شخصيين.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

قد يبدو من المنطقي أن النوم السيئ ليلا سيجعلك تشعر بالتعب الشديد والترنح حتى عناء ممارسة الرياضة.

ولكن قد يكون له آثار غير مباشرة حتى بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من إقناع أنفسهم بالدخول إلى صالة الألعاب الرياضية.

أظهرت الدراسات أن هذا لأن قلة النوم يمكن أن تمنع عضلاتك من التعافي.

عندما تنام، تسترخي العضلات ويزداد تدفق الدم - ما يجلب المزيد من الأكسجين والمواد المغذية التي تساعد العضلات على الإصلاح والتجديد، وفقا للخبراء.

وقال مات روبرتس، المدرب الشخصي الذي ساعد أمثال نعومي كامبل وميل سي وأديل: "غالبا ما يُشار إلى قلة النوم كأحد الأسباب الرئيسية لسوء الأداء أو الرغبة في الالتزام بالأهداف والبرامج، وفي حين أن هذا صحيح بالتأكيد، فإن قلة النوم هو الأكثر ضررا".

وأوضح الدكتور دارين بلاير، محاضر في جامعة كاليفورنيا وخبير في اللياقة البدنية، أن هناك دليلا على أن الحرمان الحاد من النوم يمكن أن يؤثر على مدى تمارينك الرياضية. الأمر كله يتعلق بقدرتك على التعافي من التمرين. يحتاج الجسم إلى وقت كاف ليكون قادرا على التعافي والتكيف. وتسبب التمرينات في ضرر معين يحتاج إلى الإصلاح والتجديد. إذا كنت لا تحصل على قسط كاف من الراحة، فأنت بذلك تؤثر على قدرتك على التكيف".

وادعى الخبراء أن هذا ليس فقط لأن عضلاتك لم تتعافى ولكن قلة النوم يمكن أن تجعل التمرين أكثر صعوبة.

يجب أن تنام حوالي 7-9 ساعات كل ليلة - حتى لو كان ذلك يعني الذهاب إلى الفراش في وقت أبكر من المعتاد، كما تقول NHS.

عدم أخذ أيام راحة

قال لوك وورثينجتون، المدرب الشخصي الذي ساعد المشاهير بما في ذلك جودي كومر وداكوتا جونسون: "أحد الأخطاء الأكثر شيوعا التي يرتكبها الناس في أنظمة الصحة واللياقة البدنية لديهم هو افتراض أن المزيد أفضل عندما يتعلق الأمر بالتمرينات الرياضية''.

وقال: "إذا كنت تحصل على نتيجة بثلاثة تمارين في الأسبوع، فستحصل على ضعف النتيجة بستة تمارين في الأسبوع ... ظاهريا، قد يكون هذا المنطق منطقيا، وبالتالي من السهل جدا رؤية كيف يمكن الوقوع في هذا الفخ".

لكنه يصر على أنها لا تعمل بهذه الطريقة حقا.

ووفقا لورثينجتون، تتحسن القوة ولياقة القلب والأوعية الدموية والتنقل وتكوين الجسم والرفاهية مع فترات الراحة.

وقال: "هذه التغييرات لا تحدث في الواقع أثناء التدريبات لدينا، بل تحدث فيما بينها".

وتؤدي التمارين الرياضية إلى انهيار العضلات، ولكن عندما تأخذ قسطا من الراحة، يقوم جسمك بإصلاح ألياف العضلات التالفة - وهذا هو سبب زيادة حجم العضلات.

لذلك، قد يؤدي قطع هذه العملية إلى إعاقة تقدمك في صالة الألعاب الرياضية.

وأضاف ورثينجتون: "إن تحقيق أقصى استفادة من التدريبات الخاصة بنا يتطلب بالتالي الانتباه ليس فقط لجودة التمرين ولكن أيضا إلى جودة التعافي بين التدريبات. ونصبح أكثر رشاقة وأقوى ونفقد دهون الجسم ونبني أنسجة خالية من الدهون عندما نتعافى من التدريبات وليس عندما نقوم بها - هذا هو المكان الذي يحدث فيه السحر حقا".

تخطي الوجبات وعدم تناول ما يكفي من الطعام

الاستغناء عن بعض الأطعمة أو تناول كميات أقل من الكربوهيدرات طريقتان أكيدتان لرؤية نتائج أسرع في صالة الألعاب الرياضية، أليس كذلك؟.

لكن هذا عكس ما يجب عليك فعله، وفقا للخبراء.

في الواقع، فإن التأكد من أنك "مدعوم بشكل كاف'' بالكربوهيدرات والبروتينات والدهون هو مفتاح المظهر النحيل، وفقا لورثينجتون.

وقال: "في حين أنه من الصحيح أنه إذا كان فقدان الوزن هو الهدف، فنحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تقدير إجمالي للسعرات الحرارية، فإن الخطأ الشائع جدا هو تقليل استهلاك البروتين. معظم الأشخاص الذين يعتبرون فقدان الوزن كهدف لا يقصدون حقا فقدان الوزن - فهم يقصدون فقدان الدهون. إذا أردنا تقليل الدهون في الجسم، فنحن بحاجة إلى أن يستخدمها جسمنا كمصدر للوقود. وسيساعدك خفض السعرات الحرارية على إنقاص الوزن، لكن تناول الكثير من البروتين سيساعد جسمك على حرق الدهون ويمنحك الطاقة الكافية للتغلب على الحرق".

وأضاف: "مصادر الوقود المفضلة لأجسامنا هي الكربوهيدرات أولا، ثم البروتينات، وأخيرا الدهون عندما لا يكون لها خيار آخر".

ويشرح دكتور بلاير أن الكربوهيدرات لها نفس القدر من الأهمية وستمنح جسمك الوقود الذي يحتاجه لخوض التمرين.

وقال: "إذا كنت لا تسمح لجسمك بالحصول على العناصر الغذائية الكافية، بما في ذلك الكربوهيدرات، لتغذية التمرين، فلن تقوم بأداء أفضل ما لديك".

كما يشجع دكتور بلاير الأشخاص على تناول 1.4 إلى 2 غرام من البروتين لكل كيلو غرام من وزن الجسم يوميا. والفاصوليا والبقول والأسماك والبيض والدجاج كلها مصادر جيدة للبروتين، مع 27 غرام من البروتين في 100 غرام فقط من الدجاج.

وقال بلاير: "إذا كنت لا تحصل على هذه الكمية الكافية من البروتين، فإن العامل المحدد الأكبر هو أنك لن تكون قادرا على التعافي كما كنت قد فعلت".

القيام بالروتين نفسه

يوضح دكتور بلاير أن تقدمك في التمرين الرياضي يمكن أن يستقر إذا لم تخلط بين تمارينك.

وقال: "مع التدريب يجب أن يكون هناك مستوى معين من الحمل الزائد، يجب أن يكون حافزا جديدا يتلقاها جسمك حتى يتكيف. لذا، إذا كنت تفعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا، فلن يتلقى جسمك هذا التحفيز الجديد".

ويقترح تبديل الروتين بين المشي والجري وركوب الدراجات.

ويقول دكتور بلاير إن ذلك لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن والحصول على اللياقة، بل يجعلك أيضا متحفزا ومهتما بممارسة التمارين الرياضية.

لكن يجب أن تتحلى بالصبر مع النتائج، لأن العضلات لا تنمو ببساطة بين عشية وضحاها.

وأضاف: "يتوقع الناس نتائج سريعة جدا، لكن الأمر يستغرق وقتا طويلا حتى يتكيف الجسم.

إذا كنت جديدا في ممارسة الرياضة، فستلاحظ أنه يمكنك المشي على جهاز المشي لفترة أطول، أو أن الشعور بالكثافة يكون أقل قليلا بعد بضع جلسات. وبالمثل مع تدريب الوزن إذا كان هذا جديدا جدا بالنسبة لك، فستتمكن من زيادة الكمية التي يمكنك رفعها بسرعة كبيرة.

عدم الإحماء

التسرع مباشرة في التمرين ليس فكرة جيدة أبدا. يمكنك أن تضع ضغطا وإجهادا غير ضروري على عضلاتك وربما تؤذي نفسك.

ولكن ليس هذا فقط، يقول المدربون الشخصيون إن عدم الإحماء يمكن أن يمنعك أيضا من الأداء بأفضل ما لديك ويمنعك من رؤية النتائج.

ويوضح ورثينجتون أن الغرض من الإحماء هو توزيع تدفق الدم والأكسجين إلى عضلاتك. إنه لا يساعدنا فقط على الأداء بشكل أفضل، ولكن أيضا على التعافي بشكل أفضل.

وقال: "إذا كنا على وشك إجراء تمرين، فنحن بحاجة إلى تدفق الدم الموجه إلى العضلات الهيكلية الكبيرة في أذرعنا وأرجلنا".

عندما نقوم بالإحماء، يتم تنشيط الاتصالات بين أعصابك وعضلاتك، ما يتيح نطاقا أكبر من الحركة، وفقا لـ NHS.

وأضاف ورثينجتون: "هذا يجعل التمرين أسهل ويجعل حافزنا للعمل بجدية أكبر يزداد بشكل ملحوظ".