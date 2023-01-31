الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: إدارة سجون الاحتلال أبلغت الصليب الأحمر بإلغاء زيارة الأسيرات الفلسطينيات التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لكبح ممارسات العدو الاسرائيلي.. اجتماع الناقورة الثلاثي يدعو الأمم المتحدة للضغط على الاحتلال

لافروف: محاولات الغرب تقويض الصفقة النووية مع إيران خطأ كبير

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 31-01-2023

بانوراما: 44 عاما والثورة الإسلامية تمضي قدما، وإضراب وتظاهرات عارمة في فرنسا

شاهد.. اضراب عام يشل القطاعات الحيوية في فرنسا

الشيخ قاسم: الإهانة المتعمدة للقرآن وتفجير بيشاور دليل إفلاس الغرب