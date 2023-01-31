الإهانة المتعمدة للقرآن وتفجير بيشاور دليل إفلاس الغرب

العالم - لبنان



كلام الشيخ قاسم جاء خلال لقائٍه وفدًا من الهيئة الإدارية لهيئة علماء بيروت، حيث تمَّ التداول بالأوضاع العامة وقد جرى التركيز على موضوعَيْ إهانة القرآن الكريم وتفجير بيشاور في باكستان.

ورأى أنَّه ليس غريبًا التلاقي بين الغرب في إساءته للمسلمين وتحرك داعشالمدعوم أميركيًا في قتل وجرح المئات في باكستان، كدلالة عن الإفلاس والانحطاط في المستوى الإنساني لهؤلاء.

وشدَّد الشيخ قاسم على أنَّه علينا أن نرفع الصوت عاليًا، ونتصدى لكل أشكال العدوان على إنساننا، وأن نتعاون جميعًا لمواجهة الشر العالمي بلبوس الحداثة.