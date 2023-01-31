لندن تتردد في إمداد أوكرانيا بطائرات حربية بريطانية!

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكشفت صحيفة "Evening Standard"، نقلا عن رئاسة الوزراء البريطانية، عن أن "الطائرات الحربية البريطانية "تايفون، والأميركية "إف -35"، تحتوي أنظمة معقدة للغاية، وتحتاج شهورا للتدرب على التحكم بها"، مشيرة الى أن "بريطانيا، ستواصل دعم أوكرانيا، بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكل ما تحتاجه لتحقيق أهدافها، وأنها أرسلت دبابات "تشالنجر"، وستصل إلى أوكرانيا قريبا".

وردا على سؤال عما إذا كانت ​الحكومة البريطانية​ تعارض إمداد الحلفاء لأوكرانيا بطائرات أقل تطورا، لفت المتحدث باسم رئاسة الوزراء، الى "إن بريطانيا تبحث مع حلفائها، أسس الدعم الذي تراه مناسبا لأوكرانيا".

في هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام أميركية، في وقت سابق، أن "بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون على إدارة الرئيس، جو بايدن، لإمداد أوكرانيا بطائرات "إف – 16"، الأمر الذي يرفضه بايدن".