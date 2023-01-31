شاهد..تجدد المــواجــهات في 'جبل المكبر' بالقدس المحتلة

العالم - فلسطين

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة جبل المكبر في جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء.

وأغلق المواطنون منذ الصباح الباكر مداخل البلدة بالإطارات وسكبوا الزيوت على الشوارع لمنع وصول آليات الاحتلال إلى البلدة، وتنفيذ أي عملية هدم جديدة.

فيما أعلنوا إضرابا شاملا طال جميع مناحي الحياة في البلدة بما فيها المدارس والقطاع التجاري، احتجاجا على تنفيذ قرارات هدم لمنازل المواطنين.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قد أصدر تعليمات بالشروع وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية، بحجة عدم الترخيص.