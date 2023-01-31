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تركيا.. تحالف المعارضة السداسي يكشف عن برامجه الانتخابية

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت ستة أحزاب تركية معارضة برنامجها السياسي الذي ستتبعه في حال فوزها بالانتخابات العامة المقبلة.

العالم - مراسلون

تتضح أكثر صورة المشهد الانتخابي في تركيا بعد إعلان تحالف المعارضة عن برنامجه الانتخابي، والذي أطلق عليه اسم "نص اتفاق السياسات المشتركة، الإعلان جاء في حفل تعريفي حضره رؤساء الأحزاب المشاركة في اجتماعات ما يعرف بـ"الطاولة السداسية" وهي أحزاب الشعب الجمهوري والجيد، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا.

ويركز برنامج المعارضة الانتخابي حول الحد من صلاحيات الرئيس وجعل مدة ولايته 7 سنوات غير قابلة للتجديد،
بالاضافة الى ملفات تشغل بال الشارع التركي كالاقتصاد واللاجئين، اما على المستوى الخارجي فقد ركز برنامج المعارضة على اعادة الاستقرار لعلاقات تركيا في الشرق الأوسط والعالم.

ويتكون برنامج التحالف السداسي من 240 صفحة تتضمن أكثر من 2300 هدف أبرزها وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خاصة من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.

توافقت المعارضة التركية على برنامج انتخابي ترى انه يقدم حلولا لمختلف الملفات العالقة في تركيا، ليبقى الملف الاكثر تعقيدا وفق مراقبين وهو توافق الاحزاب الستة على مرشح واحد تخوض به الانتخابا.

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