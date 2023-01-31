عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس والمنفذ ينسحب من المكان+ فيديو

العالم - فلسطين

وأصيب عدد من المستوطنين بجراح بينها حالة خطيرة في عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن عدد من المستوطنين أصيبوا بينها حالة خطيرة، في عملية دهس على حاجز زعترة.

وأفادت المصادر، أن "إسعاف الاحتلال يهرع لحاجز زعترة جنوب نابلس بعد إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دعس، وانسحاب المنفذ بمركبته".

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وأضافت مصادر عبرية أن حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة ويعاني من كسر في الفخذ والآخر طفيفة ونقل بمروحية إلى مستشفى بيلينسون.

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وتغلق قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس في أعقاب عملية الدهس.

وتصاعدت العمليات البطولية في الآونة الأخيرة ردا على العدوان الصهيوني المتصاعد بحق الفلسطينيين والهجمة التي يشنها الاحتلال في المدن والقرى.