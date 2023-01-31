ملك الأردن يزور الولايات المتحدة ويلتقي بايدن ومكارثي

العالم-الاردن

وذكرت الوكالة الرسمية أن المباحثات ستتطرق "إلى المستجدات في الإقليم والعالم، خصوصا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري حيالها، فضلا عن تبعات الأزمة في أوكرانيا".

كما سيتناول الاجتماع "سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة من خلال توسيع التعاون في شتى المجالات"، وفقا لـ "بترا".

من جهتها، ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الملك سيجتمع برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يوم الثلاثاء في مبنى الكابيتول.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء سيكون الأول لرئيس مجلس النواب الجمهوري بزعيم أجنبي منذ استلامه منصبه، في بداية يناير من العام الجاري.

وتأتي زيارة الملك الأردني إلى واشنطن مع تصاعد العنف بين الصهاينة والفلسطينيين، الذي تجسد بقتلى وجرحى بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وكان الملك الأردني قد استقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء في العاصمة عمان، في أول زيارة منذ عودة الأخير إلى السلطة.

وجاءت زيارة نتنياهو بعد اعتراض دخول السفير الأردني غسان المجالي الحرم القدسي قبل نحو أسبوعين، مما أثار تنديدا من جانب عمان التي استدعت السفير الصهيوني في أعقاب الحادث.