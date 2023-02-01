في ذكرى انتصار الثورة الاسلإمية.. أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية في لبنان

العالم_لبنان
أمراض العيون والامراض الصدرية ويعقبها اجراء عمليات جراحية في الاختصاصات المذكورة وذلك في مستشفى السان جورج – الحدث.
وتشمل هذه الأيام المخيمات التالية:
بيروت:
- مخيم شاتيلا : روضة زهرة المدائن الاحد ٥/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم برج البراجنة: مستشفى حيفا الاثنين ٦/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم مارالياس : مقر اللجان الشعبية الأربعاء ٨/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
صيدا :
- مخيم عين الحلوة : مستشفى القدس الخميس ٩/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم المية ومية : قاعة آل كعوش الخميس ٩/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- الفوار تلة مارالياس مسجد جعفر بن أبي طالب الجمعة من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
صور :
- مخيم الرشيدية : عيادات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مستشفى تل الزعتر السبت ١١/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم البرج الشمالي : مركز جنين الأحد ١٢/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم البص : مجمع الشهيد ياسر عرفات الأثنين ١٣/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر