في ذكرى انتصار الثورة الاسلإمية.. أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية في لبنان

العالم_لبنان



أمراض العيون والامراض الصدرية ويعقبها اجراء عمليات جراحية في الاختصاصات المذكورة وذلك في مستشفى السان جورج – الحدث.

وتشمل هذه الأيام المخيمات التالية:

بيروت:

- مخيم شاتيلا : روضة زهرة المدائن الاحد ٥/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

- مخيم برج البراجنة: مستشفى حيفا الاثنين ٦/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

- مخيم مارالياس : مقر اللجان الشعبية الأربعاء ٨/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

صيدا :

- مخيم عين الحلوة : مستشفى القدس الخميس ٩/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

- مخيم المية ومية : قاعة آل كعوش الخميس ٩/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

- الفوار تلة مارالياس مسجد جعفر بن أبي طالب الجمعة من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

صور :

- مخيم الرشيدية : عيادات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مستشفى تل الزعتر السبت ١١/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

- مخيم البرج الشمالي : مركز جنين الأحد ١٢/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

- مخيم البص : مجمع الشهيد ياسر عرفات الأثنين ١٣/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر