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في ذكرى انتصار الثورة الاسلإمية.. أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية في لبنان

في ذكرى انتصار الثورة الاسلإمية.. أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية في لبنان
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

في أجواء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية المباركة في ايران وذكرى الشهداء القادة، تنظم لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات بالتعاون مع جمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الايرانية والهيئة الصحية الاسلامية في حزب الله أياما صحية تخصصية مجانية دعما للشعب الفلسطيني الصامد في المخيمات في الاختصاصات التالية:

العالم_لبنان

أمراض العيون والامراض الصدرية ويعقبها اجراء عمليات جراحية في الاختصاصات المذكورة وذلك في مستشفى السان جورج – الحدث.
وتشمل هذه الأيام المخيمات التالية:
بيروت:
- مخيم شاتيلا : روضة زهرة المدائن الاحد ٥/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم برج البراجنة: مستشفى حيفا الاثنين ٦/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم مارالياس : مقر اللجان الشعبية الأربعاء ٨/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
صيدا :
- مخيم عين الحلوة : مستشفى القدس الخميس ٩/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم المية ومية : قاعة آل كعوش الخميس ٩/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- الفوار تلة مارالياس مسجد جعفر بن أبي طالب الجمعة من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
صور :
- مخيم الرشيدية : عيادات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مستشفى تل الزعتر السبت ١١/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم البرج الشمالي : مركز جنين الأحد ١٢/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر
- مخيم البص : مجمع الشهيد ياسر عرفات الأثنين ١٣/٢/٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً حتى الساعة ٢ بعد الظهر

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