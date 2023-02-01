حزب الله: سيبقى محور المقاومة على قوته وتماسكه

العالم-لبنان

وفي كلمة له خلال لقاء في الضاحية الجنوبية، أضاف الشيخ البغدادي أن ما تقوم به إسرائيل وجهات تكفيرية تعمل لصالحها ولصالح المشروع الأميركي، لا يُغيّر في المعادلة شيئًا، وجُلّ ما يفعلونه هو الأذيّة وإطالة الأزمة، دون التمكّن من المسّ بصلابة الموقف، إذ سيبقى المحور على قوته وتماسكه.

وقال سماحته إن المراهنين على المحور الأميركي ستُخيّب آمالُهم وسيطول انتظارُهم، وعليهم أن يستفيدوا من التجارب السابقة"، مؤكدًا أن من "الأصلح لهم التفاهم والحوار القائم على أساس مصلحة الوطن واللبنانيين، لا كما يزعم بعضُ مدّعي الاستقلال والحرية.

وختم الشيخ البغدادي مشددًا على أن مصلحة الوطن لا تكون بالارتهان إلى الخارج، فالتفاهم والحوار الجدّي هو المعبر الوحيد لانتخاب رئيسٍ للجمهورية والخروج من الأزمة الخانقة التي لم يسلم منها أحد.