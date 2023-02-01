الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: سيبقى محور المقاومة على قوته وتماسكه

حزب الله: سيبقى محور المقاومة على قوته وتماسكه
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ المشكلة في المحور الأميركي بأنه لم يقتنع إلى الآن بأنّ العالم قد تغيّر، ولم تعد هذه القوى تخيفنا مضيفًا: عليهم أن يعرفوا أنّ هناك محور مقاومة لا تهزّه العواصف وثابتٌ في مواقفه مهما كانت الظروف.

العالم-لبنان
وفي كلمة له خلال لقاء في الضاحية الجنوبية، أضاف الشيخ البغدادي أن ما تقوم به إسرائيل وجهات تكفيرية تعمل لصالحها ولصالح المشروع الأميركي، لا يُغيّر في المعادلة شيئًا، وجُلّ ما يفعلونه هو الأذيّة وإطالة الأزمة، دون التمكّن من المسّ بصلابة الموقف، إذ سيبقى المحور على قوته وتماسكه.

وقال سماحته إن المراهنين على المحور الأميركي ستُخيّب آمالُهم وسيطول انتظارُهم، وعليهم أن يستفيدوا من التجارب السابقة"، مؤكدًا أن من "الأصلح لهم التفاهم والحوار القائم على أساس مصلحة الوطن واللبنانيين، لا كما يزعم بعضُ مدّعي الاستقلال والحرية.

وختم الشيخ البغدادي مشددًا على أن مصلحة الوطن لا تكون بالارتهان إلى الخارج، فالتفاهم والحوار الجدّي هو المعبر الوحيد لانتخاب رئيسٍ للجمهورية والخروج من الأزمة الخانقة التي لم يسلم منها أحد.

روابط ذات صلة

رغم تصاعد الأزمات.. تراجع نسبة الجرائم في لبنان خلال العام الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل سيفلح إردوغان في مشروع التقارب بين أنقرة ودمشق؟

شاهد بالفيديو.. أحرار سنجار تقصف قاعدة تركية وتطالب بإزالتها من العراق

الخان الأحمر في خطر.. سلطات الاحتلال قد تصدر قراراها بالإخلاء اليوم

واشنطن تنوي توسيع وصولها إلى القواعد العسكرية في الفلبين

في ذكرى انتصار الثورة الاسلإمية.. أيام صحية مجانية في المخيمات الفلسطينية في لبنان

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 1فبراير 2023