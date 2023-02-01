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فرنسا .. تظاهرات مليونية ضد تعديل نظام التقاعد وماكرون يتمسك بموقفه

الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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