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مسيرات غاضبة لطلاب مدارس صنعاء تنديدا بإحراق المصحف الشريف

مسيرات غاضبة لطلاب مدارس صنعاء تنديدا بإحراق المصحف الشريف
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

نظم الآلاف من طلاب مدارس محافظة صنعاء اليوم الأربعاء ، مسيرات غاضبة، تنديداً بجرائم إحراق نسخ من المصحف الشريف من قبل اللوبي الصهيوني وأدواته في السويد وهولندا والدنمارك، تحت شعار ” غضب شعب الإيمان ، ضد من أحرقوا القرآن“.

العالم - اليمن

ورفع المشاركون في المسيرات الطلابية بمديريات بني مطر والحيمتين ومناخة وصعفان الشعارات المعبرة عن التمسك بكتاب الله ورفض الاستفزازات التي تطال مقدسات الإسلام، وقاموا بإحراق أعلام الدول الغربية المعادية للإسلام والمسلمين بما فيها أمريكا واسرائيل والسويد وهولندا والدنمارك.

وهتف المشاركون في المسيرات التي نظمتها مدارس سنحان وبني بهلول وصنعاء الجديدة وبلاد الروس بالولاء لله ورسوله والقرآن الكريم والبراءة من أعداء الاسلام، مؤكدين أن الدول المسيئة لن تنال من كتاب والله ولا من دينه وأنبيائه.

واعتبر المشاركون في المسيرات الطلابية بمديريات همدان وبني حشيش ونهم وأرحب تكرار الإساءة لكتاب الله وحرق نسخ منه، عملاً استفزازياً تديره المؤسسات اليهودية في الدول الغربية لقياس ردود أفعال الأنظمة الاسلامية.

وأكد المشاركون في المسيرات التي نظمتها مديريات جحانة والطيال والحصن وخولان وبني ضبيان أن توحيد صفوف الأمة الاسلامية وخروجها من دائرة الضعف والهوان، هو الحل لكسر غطرسة اللوبي الصهيوني ومن يقف معه ويخدم مشاريعه في زرع الخلافات وبث الفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية.

وخلال المسيرات التي شاركت فيها قيادات تربوية، ألقيت كلمات دعت إلى استمرار الغضب في تنظيم الوقفات والمسيرات للرد على تصرفات واستفزازات أحفاد القردة والخنازير.

وطالبت بيانات صادرة عن المسيرات الطلابية بالمحافظة الشعوب العربية والإسلامية باتخاذ خطوات جريئة في التصعيد ضد أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء القرآن الكريم.

وأشارت ، إلى أن خروج أبناء الشعب اليمني وفي مقدمته القطاع التربوي يؤكد عظمة القيم التي يحملونها، وحرصهم على الانتصار لدين الله، ورسوله الله، وكتاب الله.

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