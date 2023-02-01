مصرع 3 وإصابة 32 إثر حريق في مستشفى بالعاصمة المصرية

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وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان أنه "تم الدفع بـ 12سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل إحدى المستشفيات التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة".

وأعلنت الوزارة أن "الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنا، وثلاث حالات وفاة".

وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة بنشوب حريق داخل مستشفى خيري بمنطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وفرضت العناصر الأمنية طوقا أمنيا بمحيط موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاروة، وتعمل القوات حاليا على استكمال النيران وإخمادها.