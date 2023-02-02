إيران: إقامة معرض إنجازات قطاع التكنولوجيا النووية بنسخته ال53 

العالم - خاص بالعالم

نأسف على الوضع الذي تمر به منظمة دولية واننا لن نقوم بعمل لن يطابق القوانين. هذا ما اكد عليه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خلال افتتاح معرض انجازات ايران في قطاع التكنولوجيا النووية في نسخته الثالثة والخمسين، مشددا على ان طهران أرسلت ردها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية الاستفادة من منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.



وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:"ان مسار المفتشين لن يعلن صحفيا لاي بلد، لكن نرى ان ما يخص ايران تعلنه الوكالة ولن تفي بتعداتها وناسف لهذا الامر. ان مفتش الوكالة اخطا في تقريره واعلن هذا الامر بارسال رسالة للوكالة. ان منظمة الطاقة الذرية تخطت العراقيل وتوصلت الى ما تحتاجه البلاد، وهذا المعرض يرد على من يتهمنا، بنتاجاتنا غير السلمية، ويبين انها تخدم المواطنين".



قدم المعرض العديد من النتاجات في مختلف مجالات التخصيب وتصميم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المصنعة محليا، استكشاف واستخراج اليورانيوم، وتصميم وتصنيع الوقود النووي، النفايات النووية، محطات الطاقة النووية البحثية وتوليد الكهرباء، إنتاج الماء الثقيل، إنتاج المحاصيل الزراعية باستخدام التكنولوجيا النووية، إنتاج النظائر المشعة للتشخيص والعلاج الاشعاعي.

وسلسلة أجهزة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم ونماذج من العناصر النادرة ومجسم لمنشأة أراك لانتاج الماء الثقيل. وخلال المعرض ازيح الستار عن جهاز مبيد الافات من المنتجات الزراعية عن طريق الاشعاع والذي تم إنتاجه على يد الخبراء و الباحثين الإيرانيين.



وقال بجمان شيرمردي مدير عام شركة تنمية تطبيق الاشعاعات:"تماشيا مع تطور التكنولوجيا النووية في القطاع الزراعي، نحن نبحث عن بناء معدات لهذا المجال وهذا الجهاز يعد أحد هذه المعدات التي يمكن أن يساعد ويقلل الآفات ويزيلها ويبيدها من المنتجات الغذائية والزراعية والذي يقوم بعمله باستخدام الامواج الكهرومغناطيسية.



الهدف من اقامة المعرض هو توعية الراي العام الايراني تجاه العلوم النووية المحلية وتقديمها کتقنية مفيدة في الحياة العامة للناس.

بالاضافة الى ازالة الغموض في مجال النشاطات النووية من ناحية الامان والبيئة واحباط الدعايات السلبية للاعداء واستقطاب الخبراء والباحثين والمتخصصين الجامعيين والنخب وتعزيز الثقة بالنفس عبر مشاهدة وتقديم الاستخدامات الفرعية لهذه الصناعة خاصة في المجالات الزراعية والطبية.

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