شاهد..إحتفالات إيران بالذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية

العالم - خاص بالعالم

وقد قسم الايرانيون الايام العشرة التي تشير الى بزوغ فجر الثورة وانتصارها الى عدة اقسام واصبح كل يوم يمثل نموذجا خاصة به يقوم من خلاله المسؤولين والشعب بالاحتفال به والاهتمام بمكوّن خاص من الثوار ومن سار على طريقهم حتى اليوم.



المنظمات الثقافية الايرانية المسؤولة عن تنظيم الاحتفالات واقامة المناسبات الثورية في ايران، اطلقت عنوان بارزا هذا العام على هذه المناسبة، حيث اسمت الاحتفالات باسم "ايران القوية".

وقالت ان عنوان اليوم الثاني من ايام عشرة الفجر هو يوم الشهداء والمضحين، باعتبار ايران قدمت مئات الالاف من الشهداء والجرحى خلال الثورة وكذلك الاستبسال في حمايتها والدفاع عنها طيلة السنوات الماضية.

وقد قام المسؤولين يتكريم عوائل الشهداء الذين ضحو بانفسهم في سبيل الثورة الاسلامية وتحقيق اهدافها كما زار عدد من المسؤولين قبور الشهداء وقاموا بغسلها ونفض التراب عنها.

ويسعى المسؤولين في ايران الى تذكر شهدائهم الذين ضحوا من اجل الثورة وكذلك المضحين الذين دافعوا عن الثورة طيلة هذه الاعوام.



هذا وتعتبر الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني رحمة الله عليه ثورة قيم واخلاص وتفاني في سبيل احيا الدين والتخلص من الهيمة الغربية الاستعمارية.

وكان لها دور كبير في غرس روح المقاومة والايثار والاستعداد للتضحية في سبيل التحرر من الهيمنة في قلوب الايرانيين وسائر شعوب المنطقة والعالم.

ومثلت الثورة الايرانية بقيمها وانسانيتها نموذجا يحتذا به في جميع انحاء العالم وكان لها دور كبير في صحوة الشعوب العربية والاسلامية طيلة الاربعة والاربعين عاما.

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