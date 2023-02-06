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مراسل العالم: ارتفاع أعداد الضحايا حصيلة الزلزال بتركيا الى 1128 قتيلاً

الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد نضال البرعي مراسل العالم في العاصمة التركية اسطنبول الى ارتفاع أعداد ضحايا حصيلة الزلزالين الذين ضرب تركيا منوها أن أن تركيا أعلنت رسميا ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 1128 والاعداد مرشحة للإزدياد.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن الاعلام الرسمي المحلي التركي يتحدث عن مايزيد 1300 ضحايا الزلزال والاصابات أكثر من 6000 حتى هذه اللحظة، وما يزال هنالك عالقون تحت الانقاض جراء الزلزال، حيث تم انتشال عددا من الموجودين تحت الانقاض كما أن احصائية المساكن المدمرة بحسب المصادر الرسمية التركية حيث تحدث وزير العدل التركيعن 2880 مبنى مدمر بالكامل.

وكان قد ضرب زلزال ثان بقوة 7,5 درجة على مقياس ريختر منطقة جنوب شرق تركيا، وشعر به أيضا سكان سوريا ولبنان.

وكان زلزال مدمر ضرب المنطقة في وقت مبكر من اليوم الاثنين (السادس من شباط / فبراير 2023) ، وحصد أرواح أكثر من 1400 شخص، من بينهم 912 في تركيا، والمئات في سوريا. ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصيب أكثر من 5300 شخص في تركيا جراء الزلزال الأول. ووفقا لمرصد الزلازل في اسطنبول، كان مركز الزلزال الآخر في محافظة كهرمان مرعش.

ومنذ قليل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي شهدته تركيا فجر اليوم هو الأسوأ منذ 1939، مشيرًا إلى أن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ حتى الآن 912 والجرحى 5385 شخصا.

وأضاف أردوغان ، خلال مؤتمر صحفي: "دولتنا تحركت عبر كل مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وتابع: "هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان، وتسبب بأضرار في محافظات عدة، ولا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ".

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن تركيا قررت تعطيل الدراسة لمدة أسبوع في المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرًا أيضًا إلى إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

وقال أقطاي في مؤتمر صحفي: “تركيا تلقت اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدات وستعمل وزارة الخارجية على تنسيق الأمر”، مضيفًا: “أولويتنا حاليا التدخل السريع وتأمين الإيواء والغذاء للمتضررين”.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر حجم الدمار الذي خلفه الزلزال في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وسط أنباء عن وجود قتلى وجرحى وانهيار عدد كبير من المباني في محافظات حلب واللاذقية وحماة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن طواقم الوزارة تدير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد، والتي تتعرض لهزات ارتدادية.

وأضاف الوزير، أن الزلزال ضرب مدينتي هاتاي وغازي عنتاب، وأن فرق الإنقاذ من كل المحافظات تتجه للمناطق المنكوبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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