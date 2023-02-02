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تونس.. إعفاء المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس

تونس.. إعفاء المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الداخلية التونسية أنه على إثر زيارة الرئيس قيس سعيد للإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، تقرر إعفاء مدير عام حرس الحدود، وعدد من الإطارات في جرجيس.

العالم- تونس

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد الثلاثاء الماضي خلال زيارة أداها إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة أن" عديد القرائن المتظافرة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الأدلة، تشير إلى أن "فاجعة جرجيس" كانت مقصودة وقد وذهب ضحيتها مرة أخرى البؤساء والفقراء"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه عاهد أهل جرجيس والشعب التونسي على معرفة الحقائق كاملة، بيد أنه مر الوقت وطالت الإجراءات ولم تبرز الحقيقة رغم أن جملة من القرائن المتظافرة تشير إلى أنها كانت عبارة عن عملية إغراق وعملية اغتيال.

وجدت الحادثة التي باتت تُعرف بـ"فاجعة جرجيس" يوم 12 سبتمبر الماضي حين غرق مركب يحمل 18 شخصا من أبناء جرجيس من بينهم 5 نساء و5 أطفال قبل أن تقوم السلطات بدفن عدد من الضحايا في المقبرة المخصصة لمجهولي الهوية والتي تسمى مقبرة الغرباء، وهو ما أثار غضبا كبيرا في المدينة صاحبه مطالبة الأهالي وعامة التونسيين بكشف الحقيقة حول الحادثة.

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