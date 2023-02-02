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محافظ أذربيجان الغربية: 9 آلاف و 250 وحدة سكنية تضررت جراء زلزال خوي

محافظ أذربيجان الغربية: 9 آلاف و 250 وحدة سكنية تضررت جراء زلزال خوي
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أشار محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان إلى استمرار عملية تقييم المنازل السكنية المتضررة من الزلزال في مدينة خوي وقال: تم إحصاء 9250 وحدة متضررة من بين 12245 وحدة خضعت للتقييم.

العالم - ايران

وقال معتمديان في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء: يجب هدم 1750 من هذه الوحدات وإعادة بنائها.

وأضاف: أن التقييمات ستنتهي خلال الـ 24 ساعة القادمة ، وسيتم تقديم المقترحات اللازمة للحكومة يوم الأحد.

وتابع محافظ أذربيجان الغربية: كما ستبدأ إزالة الأنقاض غدًا الخميس.

واضاف معتمديان: إن أهم مطلب للمواطنين هو الإيواء الطارئ ، وفي هذا الصدد تم إنشاء 50 مخيما مع مرافق ومعدات بسعة 70 ألف شخص.

واوضح انه تم توزيع 23 ألف خيمة على منكوبي الزلزال.

وأضاف معتمديان: يجب علينا أيضًا إنشاء مخيمات جديدة لتقديم الخدمات لمنكوبي الزلزال.

وفي إشارة إلى توفير المواد الغذائية بدعم من جميع المؤسسات، أضاف: يتم تقديم 25 ألف حزمة غذائية كل 72 ساعة وأكثر من 50 ألف وجبة ساخنة يتم طهيها وتوزيعها يوميا.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.9 درجة ريختر ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران مساء السبت ما ادى الى مصرع 3 اشخاص واصابة اكثر من الف آخرين فضلا عن الحاق اضرار مادية كبيرة.

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