دور محمد بن سلمان في التطبيع بين الرياض و'اسرائيل'

العالم - السعودية

وبعدما کشف رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن السعودية لعبت دورا محوريا في إنجاز إتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية، خرج وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بوميو متغزلا ومادحا لجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تسريع وتيرة التطبيع بين الرياض وكيان الاحتلال.

وامتعض نشطاء مواقع التواصل من هذا الدور لابن سلمان، حيث علق "أكدي" في تغريدة:"أمريكا أعطت دور لكل الدول العربية في دعم "إسرائيل" يكمن دور مصر والسودان والأردن والامارات إعلان التطبيع بينما السعودية حرف البوصلة من "اسرائيل" الى إيران".

اما "دكتور شعبيط" فكان له تفسير مختلف حيث کتب:"الانتخابات الامريكية قريبة ويبغون ابتزاز السعودية وغيرها فلذلك "إسرائيل" لها مصلحة كبيرة ان الديمقراطيين يكملون اربع سنوات اخرى والضغط على إجبار السعودية على التطبيع واستلام تيران وصنافير".

من جهته علق "عيسى":"ایران اعطتنا انواع السلاح حتی ندافع عن أنفسنا. ماذا اعطیتمونا انتم حتی ندافع عن انفسنا!! غیر التطبیع والخیانة".