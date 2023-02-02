انجازات ايران الفريدة في مجال علاج السرطان منذ انتصار الثورة الاسلامية+فيديو

العالم - ضيف وحوار

استضافت قناة العالم الاخبارية ضمن برنامج فجر الانتصار بمناسبة ذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية وفوق تخصص سرطان الاطفال حسن أبو القاسمي للحديث حول أحدث التقنيات والانجازات الايرانية في علاج سرطان الدم.

اليكم نص المقابلة:

العالم: نبذه عن سرطان الدم وانواع سرطان الدم عند الاطفال في ايران؟

أبو القاسمي: هنا في ایران لدینا مایقارب ثلاثة آلاف طفل أقل من 15 سنة یصابون بالسرطان بأنواعه، بإمکاني القول أنّ هذا العدد قریب من المتوسّط العالمي.

من الأعمال التي نقوم بها في علاج السرطان هو معرفة أنواعه. السرطان الأکثر شیوعاً بین الأطفال هو سرطان الدم، ویأتي هذا النوع بعد سرطان المخ والجهاز العصبي المرکزي وسرطان الغدد اللیمفاویة، الذي یُطلق علیه اسم "هاچکین ونان هاچکین لنفوما". وبعد هذه الأنواع التي ذکرته الدینا أنواع أخری کسرطان الغدد فوق الکلی وفي الکلی وفي العظام وفي النسیج الناعم وأحیاناً في العین.

ماذکرته أنواع شائعة من السرطان لدی الأطفال وهي مختلفة تماماً عن أنواع السرطان التي تصیب کبار السن، علی سبیل المثال لدینا أنواع السرطان لدی کبار السن کسرطان المعدة والبروستات والقولون. هذه الأنواع غیر منتشرة لدی الأطفال بل کما أسلفتُ لکم سرطان الدم والمخ والجهاز العصبي المرکزي.

ولکن کیف یمکننا تشخیص هذه الأنواع من السرطان وخاصّة إذا کان مبکّراً وفي المراحل الأولی، بإمکاني القول هنا أنّ أکثر من نسبة 90% من هذه الأنواع، ولکن إذا کان التشخیص متأخراً لربّما یکون التعافي أقل من نسبة 90%. أمّا بالنسبة للتقدّم الذي کان لدینا خلال السنوات الماضیة، وبالأخص من خلال الإستفادة من ترکیبات الأدویة الکیماویة والموجودة منذ زمن طویل، والإستفادة من الجرعات الکبیرة والسبب أنّ الإستفادة من المضادات الحیویة أصبحت أفضل من السابق.

أصبحت أیدینا مفتوحة أکثر من السابق في مجال الإستفادة من الأدویة المضادة للسرطان. لهذا یمکننا القول أنّ اسلوب علاج أنواع السرطان منذ أربعین سنة وإلی الیوم، أقصد بعد انتصار الثورة الإسلامیة وإلی الآن، تغیّر کثیراً، ففي السابق کانت نسبة الشفاء والتعافي بین الأطفال کانت تبلغ بین 30 إلی 35% ، بینما وصلت هذه النسبة الیوم إلی 85% ، وذلك بسبب اسلوب الإستفادة من الأدویة القدیمة بشکل رئیسي، والأمر لیس کأنواع السرطان التي تصیب کبار السن حیث بدأت أدویة جدیدة تدخل في علاجهم وقد ساعدتنا کثیراً، بل أنّ أدویة الأطفال ما هي إلا ترکیبة من الأدویة القدیمة والتي ساهمت في تعافي الأطفال من أنواع السرطان.

العالم: أين يكون مربط الفرس والنقطة الذهبية في زيادة نسبة علاج السرطان ما بعد الثورة الاسلامية الى 85 بالمئة؟

أبو القاسمي: من وجهة نظري الشخصیة، إذا ما أردنا الإشارة إلی عامل مؤثر جدّاً فهو یتمثل في إعداد القوی البشریة في الجمهوریة الإسلامیة في ایران. ففي نهایة المطاف، ظهرت رغبة في البلاد بوجوب إعداد القوی البشریة لدینا في جمیع القطاعات الصحّیة والعلاجیة، أي منذ العقد الأوّل من عمر الثورة الإسلامیة، وللعلم فنحن من طالبي العلم والخریجین في العقد الأوّل بعد الثورة، ظهرت هذه الرغبة بقوّة.

فیما یخصّ أنواع سرطان الأطفال کان یوجد خمسة أفراد متخصّصین فقط آنذاك، لهذا لم یکن لدینا أي أخصائي في سرطان الأطفال في مختلف المحافظات، ولهذا السبب کان أولیاء الأمور یضطرون للقدوم إلی العاصمة طهران أو أحیاناً إلی محافظة أو اثنتین من المحافظات الکبیرة في البلاد.

هكذا وصلت ايران الى الاكتفاء الذاتي في علاج سرطان الاطفال

ههه

حسنا، حتی هذه الإمکانیات لم تکن متوفرة للکثیر من الأسر أو أولیاء الأمور لإحضار أبنائهم، ونتیجة لهذا لم یکن الأطفال المصابون بأيّ نوع من السرطان یحصلون علی العلاج المناسب.

منذ أن بدأ هذا العمل، أي وجوب إعداد من واحد إلی خمسة أفراد متخصّصین في کلّ محافظة، وفي بعض المحافظات أکثر من هذا العدد أي إلی عشرة أفراد، کي تنتفي الحاجة لقدوم المرضی الأطفال إلی العاصمة طهران، أصبح لدینا الآن أکثر من 170 متخصّصا في أنواع السرطان لدی الأطفال ومتخصّصین في الدم، وهم یغطّون جمیع محافظات البلاد الیوم.

ونتیجة لهذا التطور في إعداد الأخصائیین لم یعد لدینا أي محافظة تخلو من أخصائیین في أنواع السرطان لدی الأطفال، حتّی في أکثر النقاط فقراً في البلاد. وبسبب وجود الاخصائیین لدینا تسبّب هذا الأمر في أن یحصل هؤلاء علی مهارات کثیرة وثقة بالنفس إلی جانب ثقة الناس بهم حیث أنّ أولیاء الأمور بدأوا یدرکون أنّ أطفالهم بأید أمینة ومتعلّمة وذات قدرات وطاقات کبیرة.

خلال السنوات البعیدة کان البعض من الأطفال یهملون العلاج ویترکون مراکز العلاج، أمّا الیوم فلیس لدینا حتّی حالة واحدة من هذا النوع، فالجمیع یواظبون علی طرق العلاج ویأتون بمرضاهم إلی مراکز العلاج المزوّدة بأحدث المعدات والأجهزة حیث یقوم أطباء متخصصون بعلاجهم والإشراف علیهم ویحصلون علی نتیجة بسبب مواظبتهم علی العلاج المُقترح وحصولهم علی الأدویة المتوفّرة.

ماذکرته قبل قلیل من عوامل وعناصر متوفّرة لدینا في الوقت الراهن، ولهذا السبب فأنّ نسبة شفاء الأطفال في ایران الیوم تبلغ أکثر من 85% ، وهذا إنجاز ممتاز جدّاً ، حیث انتفت الحاجة لإرسال حتّی حالة واحدة إلی خارج البلاد، بل علی العکس یأتي إلینا أطفال مرضی بالسرطان من الدول الجارّة لایران لتلقي العلاج لدینا. لهذا، بإمکاني القول ردّاً علی سؤالکم من أنّ الحصول علی القوی البشریة المتخصصة أدی أهم دور في وصولنا إلی هذه السمعة الدولیة التي نحظی بها حالیاً.

العالم: كما أشرتم الانجاز الكبير تربية طاقم بشري متخصص بعلاج السرطان، ولكن في ظل الطاقم البشري يستلزم ان تكون هناك طاقات اخرى، كيف تتعامل ايران في ظل الحظر المفروض على ايران؟

أبو القاسمي: نعم، یجب عليّ أن أقول أنّه حینما تکون لدینا قوی بشریة مؤهلة ومتعلمة ولدیها مواهب فأنّ الخطوة التالیة تکون في وجود إمکانیات مادیة ، أي وجود مستشفیات مجهّزة بمعدات وأجهزة حدیثة خاصّة بالعلاج الطبیعي وإمکانیات ثانویة أخری مکملة إلی جانب مختبرات مجهزة بالکامل.

الثورة الاسلامية منطلق ايران للإنجازات بمجال علاج السرطان بب

بعد إنتصار الثورة الإسلامیة سنحت هذه الفرصة کي نتوجّه إلی خارج ایران لتلقي هذه التدریبات، نتیجة لهذا التطوّر أعددنا أفراداً ذهبوا لاحقاً إلی خارج البلاد کي یکملوا بقیّة تعلیمهم هناك، وحالیاً لیست لدینا حاجة لکلّ هذا والسبب هو أنّنا نقوم بهذا التعلیم والتدریب هنا في ایران.

أمّا فیما یتعلق بالدواء لديّ نقطتان، أولاً وجود الدعم الحکومي والتأمین الصحّي، لحسن الحظ هنا في وطننا ایران جمیع الأطفال المصابین بأنواع مختلفة من السرطان حاصلین علی تغطیة من التأمین الصحّي الحکومي، فالحکومة تدعم وتساند هؤلاء، أمّا بالنسبة للمبلغ الذي تدفعه الأسر من التأمین الصحّي فأنّ المراکز والمؤسّسات الخیریة تقوم بدفعه، ونتیجة هذه الخطوات فأنّ الأسر التي لدیها مرضی مصابین بالسرطان لا تواجه مشکلات في هذا الصدد، والسبب أن الحکومة تدفع المصاریف الرئیسة للعلاج بینما تدفع مؤسّسة خیریة کبیرة معروفة تحمل إسم "محك" المبلغ القلیل الذي یتبقی علی أسرة المریض.

توجد أدویة لا یغطّیها التأمین الصحي کونها أدویة جدیدة وأسعارها غالیة، وهذه الأدویة أیضا تتکفل بها المؤسسات الخیریة. علی هذا الأساس، کان وصولنا إلی الأدویة المشکلة الوحیدة التي کانت تواجهنا، فقد کنّا ولانزال نتعرّض للحظر الإقتصادي، وأمریکا کانت ولاتزال تسعی للترکیز علی أدویة الأطفال المصابین بأنواع السرطان ولم تسمح لنا بأن نشتریها بالرغم من أنها کانت تعلن بین الفینة والأخری من أنّ الحظر الإقتصادي لا یشمل الدواء.

العالم: بالتاكيد على عكس ما كانوا يدعون ان الحظر لن يشمل الغذاء والدواء ولكن بالفعل يشمل الغذاء والدواء كما تفضلتم..

أبو القاسمي: نعم، هذا هو الواقع بکل دقة، أي أن الذین فرضوا علینا الحظر الإقتصادي قاموا بإغلاق الطریق أمامنا فیما یخصّ الکثیر من الأدویة ولم یسمحوا لنا بالوصول إلی الأدویة الرئیسة.

حسناً، نحن بدورنا نعلم کیف نلتف علی الحظر الإقتصادي ، توجد لدینا دول صدیقة تزوّدنا بالأدویة المطلوبة من قبلنا، لهذا بإمکاني القول وجود أدویة بشکل کاف في البلاد کما أنّ ایران تنتج عدد کبیر من الأدویة المطلوبة في البلاد. کما أنّنا أنتجنا اللقاحات المختلفة وأدویة الأجسام المضادة وحیدة النسیلة وهي أدویة جدیدة وللعلم فأنّ الفائض منها یُصدّر إلی الخارج.

لهذا، یمکنني القول أنّنا ننتج أدویة داخل البلاد إلی جانب ماتزوّدنا به دول صدیقة لایران من أدویة نثق بها إضافة إلی ما نحصل علیه في الأسواق العالمیة. حالیاً، لیست أمامنا مشکلة غیر قابلة للحل في مجال توفیر الدواء بأنواعه أو أجهزة العلاج الإشعاعي التي یحتاجها الأطفال في عملیة العلاج.

خلاصة القول أنّ هناك أمور جیّدة تبلورت في مجال عملنا والشئ الوحید الذي هو بحاجة إلی دفعة أکثر في ایران هو زیادة الدعم والمساندة ، نلاحظ هذه الزیادة قد حدثت في الواقع في المؤسّسات الخیریة المختلفة ، علی هذا الأساس، فقد انتفت الحاجة لدینا الإعتماد علی الحکومة أو أماکن أخری في عملیتي التشخیص والعلاج، بل نحن من یقوم بهذا العمل علی أحسن وجه.

العالم: هناك نظر على الحظر على ايران بان ربما ضارة نافعة، يعني قطعت ايران اشواط في الاكتفاء الذاتي بواسطة الحظر المفروض هل هذا صحيح؟

أبو القاسمي: نحن تعلمنا من الحظر الإقتصادي المتواصل أن نقف علی أقدامنا وأن نقوم بإنتاج الکثیر من الأشیاء بأنفسنا، وأن نوسّع العلم ونقوم بإعداد القوی البشریة الماهرة وتجهیز جامعاتنا بما تحتاجه من معدات وأجهزة. فالحظر الإقتصادي سبّب في أن نرکّز جلّ إهتمامنا وتفکیرنا بالأمور الآنفة الذکر وأن نحاول دائماً الوقوف علی أقدامنا ولا نعتمد علی الدول الکبری بل نعمل علی تقویة صلاتنا وروابطنا بالدول الصدیقة ونعرض علیها خدماتنا وفي المقابل نحصل علی الخدمات الموجودة تحت تصرّفهم.

شخصیاً، أعتقد أنّ الحظر الإقتصادي قد وصل إلی نهایة طریقه وقد فقد بریقه وتأثیره، بالرغم من أنّ الحظر الإقتصادي ظالم إلا أنّه غیر فعّال، ففي القطاع العلمي والجامعي فأنّ عدم فعالیة الحظر الإقتصادي مشهود للجمیع ، وإذا کان الحظر الإقتصادي لایزال یسبّب بعض المشکلات للبلاد، علی الأخصّ في القطاع الإقتصادي، إلا أنّه في القطاع العلمي الجامعي والوصول إلی الدواء یمکننا القول أنّنا تغلبنا علیه.

العالم: هل هناك تعاون بينكم وبين الدول الصديقة على الصعيد الاقليمي والدولي وهل هناك تعامل بين الجامعة والجامعات الاخرى في مجال علاج الأمراض المستعتصية لدى الاطفال؟

أبو القاسمي: یمکنني القول بوجود روابط علمیة مع جمیع دول العالم بإستثناء الکیان الصهیوني. الیوم اذا ما ألقیتم نظرة لوجدتم هذه الجامعة فقط لدیها أکثر من ألف مقالة طُبعت في أفضل المجلات الغربیة المعروفة عالمیاً، هناك علاقات وصلات قریبة بین العلماء في مختلف أنحاء العالم، وهذا الأمر لا صلة له بالسیاسات العدائیة التي لربّما یفرضها البعض علی الجمهوریة الإسلامیة في ایران.

فنحن لدینا علاقات وروابط جامعیة وعملیة الإستفادة من الإمکانیات العلمیة مع جمیع دول العالم کما أسلفتُ لکم، فهناك زیارات متبادلة کما أنّنا نطلب طباعة مقالاتنا العلمیة في مجلاتهم وهم بدورهم یبعثون لنا بمقالاتهم العلمیة، لا توجد قیود علی الإطلاق في العملیات التي ذکرتها لکم. یحدث أحیاناً أنّهم یفرضون بعض الصعوبات علینا وعلی الأخصّ حینما یزداد الضغط علی بلادنا، ولکن بشکل عام أستطیع القول أنّنا لا نعاني من أيّ مشکلة في هذا المجال.

العالم: ماذا عن لقاح نورا هل هناك خبر جديد عن هذا اللقاح؟

أبو القاسمي: حینما انتشرت جائحة کورونا في ایران، کنّا نعلم علم الیقین من أنّ طریقة مواجهة هذا الفیروس هو التلقیح. بدایة لم تکن اللقاحات في متناول یدنا لذا قمنا بالإستفادة من البلازما لأفراد کانوا قد أصیبوا بالجائحة، وکنا علی علم أیضاً بأنّه یحتوي علی أجسام مضادة للفیروس.

أستطیع القول وبکل ثقة أنّنا بدأنا بالعلاج المعروف بإسم "العلاج البلازمي" قبل أن یقوم الأمریکیون بهذا العمل، ففي البدایة بدأت الصین بهذا العلاج ومن ثمّ بدأنا نحن ومن بعدنا بدأ الأمریکیون. الکثیر من المرضی في ایران شفوا من الجائحة عن طریق البلازما المستحصلة من بعض الأفراد، ولکن بعد هذا التطوّر فکّرنا جدّیاً في الحصول علی اللقاحات وإنتاجها محلیاً، قام الأخصّائیون في جامعتنا هذه بتصمیم فیروس بشکل جدید أي ترکیبة مشترکة، وبهذا أصبحت هذه الترکیبة أول نتاج لنا في العالم.

حسناً، إلی هذه الخطوة وأنتم تعلمون بأنّ الجامعة لا تملك الإمکانیات الکبیرة کي تقوم بإنتاج وفیر للقاح، لربّما لدیها العلم المطلوب للقیام بإختبار منتجها في المختبر، ولکن المشکلة التالیة تمثلت في إلی أین نأخذ هذا العلم ونقوم بالإنتاج الوفیر! قمنا بتحدید شرکات قائمة علی المعرفة من خارج الجامعة ولاحظنا وجود طاقات غیر مستغلة، وهذه الشرکات تأسّست في البلاد خلال عشر أو عشرین سنة الماضیة، لهذا قمنا بتوقیع مذکرات تفاهم وإتفاقیات معها، بدأنا بوضع علومنا تحت تصرف هذه الشرکات ثمّ نسقنا مع منظمة الغذاء والأدویة ثم أنتجنا لقاح "نورا" الذي کان جدیداً آنذاك. تمثل الجزء الصعب في هذا الإنتاج في أنّه کان یجب علینا إجراء جمیع الدراسات السریریة في المراحل الأولی والثانیة والثالثة علی الإنسان بعد أن قمنا بها علی الحیوان وأثبتنا علمیاً أنّ هذا اللقاح لا أعراض جانبیة له.

لحسن الحظ، دائماً لدینا متطوّعون بأعداد کبیرة، والسبب أنّ الکثیر من الأفراد یثقون بجامعتنا، لهذا فقد حضروا ، وفي المرحلة الثالثة التي إستمرت لثمانیة عشر شهراً نجحنا في أن نثبت أنّ لقاح "نورا" لدیه تأثیر جیّد کما أنّه بدون أعراض جانبیة أو لربّما بأعراض خفیفة جدّاً. وبعد أن أثبتنا کلّ هذه الحقائق بعد طي ثلاث مراحل من الدراسات السریریة قامت وزارة الصحّة بشراء هذا اللقاح منّا ووضعته في سلة اللقاحات في البلاد.

ونتیجة لهذا التطوّر، أصبح بإمکان أفراد الشعب الحصول علی هذا اللقاح الذي یُعتبر من أفضل اللقاحات المتوفّرة في البلاد، والسبب هو الدراسات السریریة التي أُجریت علیه، والیوم أيّ فرد أخذ لقاح جائحة کورونا یوصیه العاملون في القطاع الصحّي بأن یأخذ لقاح "نورا" کلقاح دعم للمناعة.

أمّا الأفراد الذین تلقوا لقاح "نورا" منذ البدایة، فأنّ أجسامهم أنتجت مضادات مهمّة للأجسام ولم یشعروا بأي أعراض جانبیة، لأنّنا لم نتلقی أي تقاریر في هذا الصدد، بالرغم من أنّ الآلاف من هذا اللقاح تم إنتاجها في البلاد بطریقة أکادیمیة ومن خلال خبرائنا من دون الإستعانة بجهات خارجیة، فالعلم والإنتاج کانا من جامعتنا إضافة إلی أنّ الإمکانیات الدولیة والإستثمار تکفلت بهما جامعتنا، والیوم نحن نفتخر من أنّنا منتجو هذا اللقاح ونأمل خلال سنة أو سنتین من إنتاج لقاحات أکثر لشعبنا العزیز.

العالم: أسست جامعة بقية الله الطبية بعد انتصار الثورة الاسلامية، حبذا لو تطعينا نبذه عن أهم انجازات هذه الجامعة خلال العقود الاربعة؟

أبو القاسمي: جامعة بقیة الله للعلوم الطبّیة شأنها في ذلك شأن العشرات من الجامعات الوطنیة ظهرت بعد نجاح الثورة الإسلامیة المبارکة، بإمکاني القول في خضم الحرب المفروضة علی الجمهوریة الإسلامیة في ایران. کان عدد أطبائنا آنذاك لایتجاوز عدد أصابع الید الواحدة، وکنّا ندیر مهامنا في جبهات الحرب من خلال الإستعانة بالأطبّاء المتواجدین في البلاد، أيّ أنّ المستشفیات في الخطوط الأمامیة لجبهات القتال وخلف الجبهات کانت تُدار من قبل أساتذة جامعیین.

لاحقاً توصّلنا إلی نتیجة مفادها ضرورة تطویر الجامعة، والیوم وأنا في خدمتکم یبلغ الکادر الجامعي في الجامعة أکثر من ثلاثمائة وخمسین أستاذ بینما عدد الطلبة أکثر من ألف وخمسمائة طالب یتلقون علومهم في القسم الدولي، کما أنّ هناك دورات في درجة الزمالة تقام في الجامعة، إلی جانب دورات للحصول علی شهادة الدکتوراه وفروع مختلفة من الدراسات السریریة والعلوم الأساسیة.

علی هذا الأساس، بإمکاني القول وبکل ثقة من أنّ تطوّر هذه الجامعة کان مشهوداً، سواء من حیث الطلبة الذین جذبتهم والأساتذة العاملین فیها، والیوم یوجد العدید من الأساتذة الذین کانوا طلبة في جامعتنا في یوم من الأیّام. نحن استطعنا وإضافة إلی الحصول علی القوی البشریة من الأساتذة والطلبة، أن نوفّر ماتحتاجه مستشفیاتنا من أجهزة ومعدات وقوی بشریة تحل محل العاملین الذین یُحالون علی التقاعد من ممرضات وممرضین وأطباء وغیرهم، کلّ هؤلاء یُستبدلون بأفراد تمّ تعلیمهم وإعدادهم لدینا، إضافة إلی أنّنا نستعین أحیاناً بأساتذة من خارج أسوار الجامعة.

أمّا في الوقت الحاضر فأنّ الأساتذة الذین یتم تعیینهم لدینا هم من خریجي هذه الجامعة، ولهذا، فأنّ هذه الجامعة تأخذ منحی تطویریاً بالکامل فلدیها کلیات مختلفة ککلیات الطب والتمریض والصحة وإنتاج الدواء وطب الأسنان، مجموعها خمس کلیات تعمل هنا في جامعتنا، إضافة إلی وجود إدارات مختلفة مهمتها التعلیم، کالتعلیم الجامعي والتعلیم مابعد الجامعة إلی جانب التعلیم المؤقت للقوی البشریة لجمیع محافظات البلاد التي هي بحاجة إلینا وترسل الطلبات المختلفة لإدارة الجامعة، وان شاء الله نقوم بإعداد هذه القوی علی أکمل وجه.