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كنعاني يفند مزاعم اكتشاف أسلحة إيرانية متجهة إلى يمن

كنعاني يفند مزاعم اكتشاف أسلحة إيرانية متجهة إلى يمن
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

نفی المتحدث بإسم الخارجیة الإیرانیة "ناصر کنعاني" الأنباء عن اكتشاف أسلحة إيرانية متجهة إلى يمن وقال إن الدول التي تصدر السلاح للدول المعتدية علي اليمن وتساعد على محاصرة الشعب اليمني المظلوم ليست بوضع يؤهلها لتوجيه اتهام للاخرين.

العالم- ايران

وفي بيان للخارجية الإيراني صدر اليوم الخميس، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الأنباء عن اكتشاف أسلحة إيرانية تم إرسالها إلى اليمن في خليج عمان، معتبرا ذلك اتهامات ذات دوافع سياسية لتضليل الرأي العام في العالم.

وقال كنعاني إن الدول المتورطة علانية والمسؤولة بشكل مباشر من خلال بيع أسلحة ومساعدات استخباراتية للدول التي تغزو اليمن وتساعد في الحصار المناهض للإنسان ضد أبناء هذا البلد، ليست بوضع يؤهلها لتوجيه اتهام للاخرين.

وأضاف : على هذه الدول أن تنهي نهجها الانتهازي والباحث عن الربح في هذه الحرب القاسية بأسرع ما يمكن، بدلاً من التنصل من مسؤوليتها في الحرب المفروضة على الشعب اليمني الأعزل والمضطهد.

وأعلن الجيش الأميركي، أمس الأربعاء، عن عملية نفذها منتصف الشهر الماضي حلفائها الغربيون أسفرت عن حجز مركب محمّل بالأسلحة والذخيرة يزعم أن إيران أرسلته إلى اليمن.

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