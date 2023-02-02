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السعودية تشكل ميليشيات جديدة في الجنوب

الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

في خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام بين فصائل المسلحين، أصدر مايسمى برئيس المجلس الرئاسي التابع للعدوان رشاد العليمي قرارا بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت اسم "قوات درع الوطن" وتعتبر هذه القوى مليشيات جديدة مكونة من السلفيين.

العالم - المشهد اليمني

وتتبع السعودية في بعض المناطق المحتلة ووفق وسائل إعلامية مقربة من قوى التحالف فإن وظيفة هذه القوات الانتشار في عدن ومدن محتلة أخرى لحماية سلطة العليمي وقد اثار هذا القرار تزايد الانقسامات بين المليشيات هناك.

ويرى العديد من المراقبين ان تشكيل مليشيات درع الوطن هدفه تحجيم دور الامارات في عدن والمناطق الجنوبية.

فماهو الهدف من تشكيل هذه المليشيات؟ وما دلالات تشكيلها في هذا الوقت؟ وهل بالفعل تستطيع هذه المليشيات تحجيم دور الانتقالي الجنوبي؟

ناقش برنامج المشهد اليمني هذه الاسئلة مع الباحث في الشأن الجنوبي اليمني، والاعلامي اليمني محمد القاعدي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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