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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: الشعب الايراني شعب مرفوع الرأس ويفخر بأنه صمد بوجه القوى الكبرى

الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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