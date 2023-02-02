بانوراما: "تل أبيب" وراء الهجوم الإرهابي على أصفهان، والثورة الإسلامية والشهداء

العالم - بانوراما

وطالب ايرواني مجلس الأمن الدولي بوضع حد لبرامج تل ابيب الخطيرة وأنشطتها المخربة في المنطقة، مشددا على احتفاظ ايران بحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي والرد على أي تهديد أو خطأ اسرائيلي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. احياء الايرانيون اليوم الثاني من العشرة الايام التي توصف بايم بزوغ الفجر والتي مثلت العد التسلسلي للثورة الاسلامية في ايران منذ عودة الامام الخميني قدس سرة الى ايران حتى سقوط حكم الشاه وانتصار الثورة الاسلامية ويعتبر اليوم الثاني هو يوم الشهداء والمضحيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.