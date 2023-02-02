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السودان: المضي قدماً في التطبيع مع "إسرائيل"

السودان: المضي قدماً في التطبيع مع
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية السودانية ان هناك اتفاقا مع الكيان الإسرائيلي على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين.

العالم- السودان

وقالت إننا "بحثنا معها تطوير العلاقات في المجالات المختلفة"، و"دعوناها لتحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني" على حد قولها.

وأعلن مجلس السيادة السوداني أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

إوأضاف أن اللقاء تطرق مع كوهين الذي وصل البلاد اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، لما اعتبره "سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل" و"تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب" في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وتعليقا على اللقاء قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي: ان البرهان هو رئيس مجلس انقلابي وليس سيادي، لافتا الى انه رئيس مجلس استبدادي لجأ الى اطراف خارجية لدعم استبداده.

واضاف علي: نظام البرهان غير مقبول بين السودانيين وللعلم فإن نظامه يترنح.

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السودان: المضي قدماً في التطبيع مع "إسرائيل"