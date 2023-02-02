قطر ترفع الحظر عن الحشائش والورقيات المستوردة من لبنان

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وجاء ذلك خلال لقاء بين الحاج حسن والسهلاوي حيث بحثا عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية، كما نقل السفير القطري الى الحاج حسن موافقة وزارتي البلديات والبيئة المعنية بالقطاع الزراعي والصحة في دولة قطر، على استيراد مزروعات الحشائش والورقيات من لبنان بكافة انواعها، وبالتالي لا مانع لديها من استيراد المواد الغذائية المشار إليها في قائمة الحظر التي تم تنفيذها سابقاً، وذلك بعد تطبيق المصدرين لشروط وضعتها السلطات القطرية المختصة.



بدوره تقدم الحاج حسن بالشكر من الحكومة القطرية ممثلة بالسفير السهلاوي، وأكد "التعاون الدائم بين الوزارة والسفارة القطرية في بيروت لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين". كما جرى التطرّق الى التحضيرات التي تتم من اجل اطلاق المعرض الدولي للبستنة 2023، الذي تنظمه الدوحة في الاسابيع المقبلة.