الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-02-2023

الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-02-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضمن برنامج "فجر الإنتصارات".. انجازات ايران الفريدة في مجال علاج السرطان منذ انتصار الثورة الاسلامية+فيديو

انفجار سيارة مفخخة في درعا جنوب سوريا

الرئيس الايراني: لدينا كوادر كفوءة يمكن الاعتماد عليها لازالة العقبات

أمريكا تسعى لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-02-2023

السودان: المضي قدماً في التطبيع مع "إسرائيل"